03 февраля 2025

В Свердловской области раком заболели десятки тысяч человек

Онколог Киселев: в Свердловской области случаи рака ежегодно растут на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, больница, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
За год раком заболели 22 тысячи свердловчан Фото:

В Свердловской области за 2024 год онкологические заболевания выявили у 22 тысяч человек. Ежегодно случаи выявления растут примерно на 5%, сообщил на пресс-конференции главврач Свердловского областного онкодиспансера Евгений Киселев.

«В прошлом году 22900 человек заболели раком и были вынуждены обратиться к нам для лечения. Заболеваемость будет и дальше расти, примерный прирост составляет 5% в год. Если в 2010 году мы наблюдали 84 тысячи пациентов, то на сегодняшний день — 128 тысяч», — рассказал Киселев, добавив, что половина из них излечены. Сейчас в регионе доля пятилетней выживаемости составляет 60,1%, хотя годом ранее было 52%.

По его словам, самый распространенный вид онкозаболеваний — рак кожи, с которым выживаемость составляет 95-98%. На втором месте находится рак прямой кишки (прирост пациентов за год около 3500). Лидирующие позиции занимает и рак молочной железы — 2300 пациенток в прошлом году и рак легкого — 1800 случаев.

В декабре Киселев рассказывал, что рак на коже можно заподозрить и самостоятельно. По его словам, обычно это касается пожилых людей, у которых наблюдается базалиома. Или у менее пожилых людей, если возникло черное пятно — меланома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за 2024 год онкологические заболевания выявили у 22 тысяч человек. Ежегодно случаи выявления растут примерно на 5%, сообщил на пресс-конференции главврач Свердловского областного онкодиспансера Евгений Киселев. «В прошлом году 22900 человек заболели раком и были вынуждены обратиться к нам для лечения. Заболеваемость будет и дальше расти, примерный прирост составляет 5% в год. Если в 2010 году мы наблюдали 84 тысячи пациентов, то на сегодняшний день — 128 тысяч», — рассказал Киселев, добавив, что половина из них излечены. Сейчас в регионе доля пятилетней выживаемости составляет 60,1%, хотя годом ранее было 52%. По его словам, самый распространенный вид онкозаболеваний — рак кожи, с которым выживаемость составляет 95-98%. На втором месте находится рак прямой кишки (прирост пациентов за год около 3500). Лидирующие позиции занимает и рак молочной железы — 2300 пациенток в прошлом году и рак легкого — 1800 случаев. В декабре Киселев рассказывал, что рак на коже можно заподозрить и самостоятельно. По его словам, обычно это касается пожилых людей, у которых наблюдается базалиома. Или у менее пожилых людей, если возникло черное пятно — меланома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...