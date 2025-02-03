В Свердловской области раком заболели десятки тысяч человек

Онколог Киселев: в Свердловской области случаи рака ежегодно растут на 5%

04 февраля 2025 в 13:11 Размер текста - 17 +

За год раком заболели 22 тысячи свердловчан Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Свердловской области за 2024 год онкологические заболевания выявили у 22 тысяч человек. Ежегодно случаи выявления растут примерно на 5%, сообщил на пресс-конференции главврач Свердловского областного онкодиспансера Евгений Киселев. «В прошлом году 22900 человек заболели раком и были вынуждены обратиться к нам для лечения. Заболеваемость будет и дальше расти, примерный прирост составляет 5% в год. Если в 2010 году мы наблюдали 84 тысячи пациентов, то на сегодняшний день — 128 тысяч», — рассказал Киселев, добавив, что половина из них излечены. Сейчас в регионе доля пятилетней выживаемости составляет 60,1%, хотя годом ранее было 52%. По его словам, самый распространенный вид онкозаболеваний — рак кожи, с которым выживаемость составляет 95-98%. На втором месте находится рак прямой кишки (прирост пациентов за год около 3500). Лидирующие позиции занимает и рак молочной железы — 2300 пациенток в прошлом году и рак легкого — 1800 случаев. В декабре Киселев рассказывал, что рак на коже можно заподозрить и самостоятельно. По его словам, обычно это касается пожилых людей, у которых наблюдается базалиома. Или у менее пожилых людей, если возникло черное пятно — меланома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за 2024 год онкологические заболевания выявили у 22 тысяч человек. Ежегодно случаи выявления растут примерно на 5%, сообщил на пресс-конференции главврач Свердловского областного онкодиспансера Евгений Киселев. «В прошлом году 22900 человек заболели раком и были вынуждены обратиться к нам для лечения. Заболеваемость будет и дальше расти, примерный прирост составляет 5% в год. Если в 2010 году мы наблюдали 84 тысячи пациентов, то на сегодняшний день — 128 тысяч», — рассказал Киселев, добавив, что половина из них излечены. Сейчас в регионе доля пятилетней выживаемости составляет 60,1%, хотя годом ранее было 52%. По его словам, самый распространенный вид онкозаболеваний — рак кожи, с которым выживаемость составляет 95-98%. На втором месте находится рак прямой кишки (прирост пациентов за год около 3500). Лидирующие позиции занимает и рак молочной железы — 2300 пациенток в прошлом году и рак легкого — 1800 случаев. В декабре Киселев рассказывал, что рак на коже можно заподозрить и самостоятельно. По его словам, обычно это касается пожилых людей, у которых наблюдается базалиома. Или у менее пожилых людей, если возникло черное пятно — меланома.