Новый глава свердловского онкодиспансера раскрыл, какой рак чаще выявляют на ранней стадии

Свердловский онколог Киселев: чаще на ранней стадии выявляется рак кожи

Самый распространенный вид онкологических заболеваний в Свердловской области — рак кожи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области чаще всего на ранней стадии выявляют рак кожи. В группе риска находятся пожилые люди, рассказал главврач свердловского областного онкодиспансера (СООД) Евгений Киселев.

«На коже можно заподозрить рак. Обычно это касается пожилых люди, у которых наблюдается базалиома. Или у менее пожилых людей, если возникло черное пятно — меланома. <…> Если мы говорим о более серьезных заболеваниях, на первой стадии чаще выявляется рак молочной железы», — сказал Киселев в интервью, опубликованном на странице регионального минздрава «ВКонтакте». Он добавил, что на начальной стадии онкологические заболевания чаще всего излечимы. На втором месте по выявляемости и на первом по смертности находится рак легких.

Ранее URA.RU писало, что наиболее часто у детей диагностируются лейкозы и лимфомы, составляющие более 40% случаев. За ними следуют опухоли центральной нервной системы, в особенности головного мозга, которые занимают до 30%. В педиатрической онкологии также встречаются уникальные для детей заболевания, такие как нейробластома, нефробластома и саркома.

Киселев возглавил СООД в ноябре 2024-го, в диспансере он работает более 20 лет. В мае в онкоцентре прогремел скандал. Тогда коллектив написал отрытое обращение на имя властей региона и РФ, в котором заявил о недоверии к бывшему главврачу Борису Мейлаху. Доктора обвинили его в гонке за экономическими показателями в ущерб качеству медицинских услуг. После этого Мейлах ушел на длительный больничный и был снят с должности.