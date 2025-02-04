Застройщик элитного ЖК в Москве «спрятал» лишние этажи от стройнадзора, идут суды

Застройщика ЖК «Зорге 9» в Москве подозревают в нарушении градостроительных норм

04 февраля 2025 в 13:26 Размер текста - 17 +

История происхождения нескольких этажей ЖК «Зорге 9» вызывает вопросы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Престижный жилой комплекс «Зорге 9» в Москве оказался в центре судебных разбирательств. В здании построили несколько лишних этажей, узаконить которые, вероятно, решили постфактум. Корректировку градостроительная земельная комиссия в итоге не одобрила, но здание при этом эксплуатируется. Речь об участке площадью 12,7 тысячи кв. метров по адресу Зорге, 9. Его одноименная компания взяла в аренду у АО «Народные промыслы» в мае 2018 года под строительство многофункционального комплекса с подземной автостоянкой. В июне того же года фирма получила разрешение на строительство и приступила к возведению трех корпусов. Спустя пять лет — в августе 2023 года получила и разрешение на ввод и эксплуатацию первого из них, по двум другим корпусам разрешительные документы «Зорге, 9» получила в июле 2024 года. Вместо запланированного 21 этажа в ЖК построили 23 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU При этом, по данным ЕАН, этажей в здании оказалось больше, чем было разрешено: по градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ), предельная этажность — 21 надземный этаж, плюс три подземных, а площадь застройки 44450 кв. метров. Данные показатели — как утверждает тот же ЕАН — также отражены в правилах землепользования и землеустройства (ПЗЗ). По факту же якобы оказалось, что застройщик построил несколько лишних этажей, которые можно условно обозначить как «1 и 1А», а также «21, 21А и 21Б». И якобы решил узаконить их постфактум. Градостроительная земельная комиссия (п. 38 заседания №7 от 03.03.2022), сообщает ЕАН, корректировку технико-экономических показателей (ТЭП) в части изменения предельной этажности на высотность 99 метров не согласовала. По сути, прямо указав застройщику на невозможность принять то, что он построил. Примечательно, что в свидетельстве об утверждении архитектурно-градостроительных решений и разрешении на строительство высота здания указана на уровне 91,6 метра. Несмотря на сомнительную историю и реальную угрозу демонтажа (если госстройнадзор инициирует разбирательство), апартаменты на «спрятанных» этажах активно распродаются застройщиком на его сайте, а на последнем — 24-м — этаже на продажу и вовсе выставили помещения пентхаусного типа. Аналогичная ситуация и со вторым и третьим корпусами. В публичную плоскость ситуация вылилась на фоне судебных разбирательств «Зорге 9» с «Народными промыслами». Еще в 2020 году, когда застройщику потребовался сервитут на участке арендодателя, стороны заключили мировое соглашение, в котором прописали права и обязанности в контексте использования земель. В 2022-м компания «Народные промыслы» посчитала, что «Зорге 9» нарушает условия, и пошла в суд с требованиями восстановить некоторые разрушенные во время стройки элементы на участке и заплатить около 500 млн рублей компенсации. Изменение технико-экономических показателей градостроительная земельная комиссия якобы не согласовала Фото: Илья Московец © URA.RU Застройщик не стал исполнять мировое соглашение, в результате после череды судов приставы Савеловского района Москвы возбудили исполнительное производство (копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, есть в распоряжении URA.RU). Счета «Зорге 9» арестовали, регистрационные действия с недвижимостью на земельном участке запретили. Также была заказана строительная экспертиза, чтобы выяснить, что сделано или не сделано по «строительной» части исполнительного производства. Однако затем дело передали в другой отдел ФССП — Тропарево-Никулинский, и там замначальника отделения — заместитель старшего судебного пристава Денисов А. С. отменил меры по розыску счетов и наложению ареста на деньги «Зорге 9». Для застройщика это решение оказалось очень кстати, ведь были разморожены и эскроу-счета. Как отмечают эксперты, ситуация создает риски и для Сбера, который, кредитует стройку для «Зорге 9»: если строительство заморозят, непонятно, как застройщик вернет взятые у банка деньги. АО «Народные промыслы» же не сдается. В середине декабря компания подала очередной иск в Арбитражный суд Москвы «об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя». Ответчиком выступает сотрудник Тропарево-Никулинского отдела ФССП Денисов, отменивший обеспечительные меры, и его начальники. URA.RU направило запрос представителям «Зорге 9», а также в комитет государственного строительного надзора Москвы с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Престижный жилой комплекс «Зорге 9» в Москве оказался в центре судебных разбирательств. В здании построили несколько лишних этажей, узаконить которые, вероятно, решили постфактум. Корректировку градостроительная земельная комиссия в итоге не одобрила, но здание при этом эксплуатируется. Речь об участке площадью 12,7 тысячи кв. метров по адресу Зорге, 9. Его одноименная компания взяла в аренду у АО «Народные промыслы» в мае 2018 года под строительство многофункционального комплекса с подземной автостоянкой. В июне того же года фирма получила разрешение на строительство и приступила к возведению трех корпусов. Спустя пять лет — в августе 2023 года получила и разрешение на ввод и эксплуатацию первого из них, по двум другим корпусам разрешительные документы «Зорге, 9» получила в июле 2024 года. При этом, по данным ЕАН, этажей в здании оказалось больше, чем было разрешено: по градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ), предельная этажность — 21 надземный этаж, плюс три подземных, а площадь застройки 44450 кв. метров. Данные показатели — как утверждает тот же ЕАН — также отражены в правилах землепользования и землеустройства (ПЗЗ). По факту же якобы оказалось, что застройщик построил несколько лишних этажей, которые можно условно обозначить как «1 и 1А», а также «21, 21А и 21Б». И якобы решил узаконить их постфактум. Градостроительная земельная комиссия (п. 38 заседания №7 от 03.03.2022), сообщает ЕАН, корректировку технико-экономических показателей (ТЭП) в части изменения предельной этажности на высотность 99 метров не согласовала. По сути, прямо указав застройщику на невозможность принять то, что он построил. Примечательно, что в свидетельстве об утверждении архитектурно-градостроительных решений и разрешении на строительство высота здания указана на уровне 91,6 метра. Несмотря на сомнительную историю и реальную угрозу демонтажа (если госстройнадзор инициирует разбирательство), апартаменты на «спрятанных» этажах активно распродаются застройщиком на его сайте, а на последнем — 24-м — этаже на продажу и вовсе выставили помещения пентхаусного типа. Аналогичная ситуация и со вторым и третьим корпусами. В публичную плоскость ситуация вылилась на фоне судебных разбирательств «Зорге 9» с «Народными промыслами». Еще в 2020 году, когда застройщику потребовался сервитут на участке арендодателя, стороны заключили мировое соглашение, в котором прописали права и обязанности в контексте использования земель. В 2022-м компания «Народные промыслы» посчитала, что «Зорге 9» нарушает условия, и пошла в суд с требованиями восстановить некоторые разрушенные во время стройки элементы на участке и заплатить около 500 млн рублей компенсации. Застройщик не стал исполнять мировое соглашение, в результате после череды судов приставы Савеловского района Москвы возбудили исполнительное производство (копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, есть в распоряжении URA.RU). Счета «Зорге 9» арестовали, регистрационные действия с недвижимостью на земельном участке запретили. Также была заказана строительная экспертиза, чтобы выяснить, что сделано или не сделано по «строительной» части исполнительного производства. Однако затем дело передали в другой отдел ФССП — Тропарево-Никулинский, и там замначальника отделения — заместитель старшего судебного пристава Денисов А. С. отменил меры по розыску счетов и наложению ареста на деньги «Зорге 9». Для застройщика это решение оказалось очень кстати, ведь были разморожены и эскроу-счета. Как отмечают эксперты, ситуация создает риски и для Сбера, который, кредитует стройку для «Зорге 9»: если строительство заморозят, непонятно, как застройщик вернет взятые у банка деньги. АО «Народные промыслы» же не сдается. В середине декабря компания подала очередной иск в Арбитражный суд Москвы «об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя». Ответчиком выступает сотрудник Тропарево-Никулинского отдела ФССП Денисов, отменивший обеспечительные меры, и его начальники. URA.RU направило запрос представителям «Зорге 9», а также в комитет государственного строительного надзора Москвы с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.