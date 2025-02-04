Власти Ноябрьска опровергли заявления УК о закрытом снежном полигоне

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Власти показали работу снежного полигона, несмотря на вброс, архивное фото
Власти показали работу снежного полигона, несмотря на вброс, архивное фото Фото:
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Снежный коллапс на Ямале

Администрация Ноябрьска (ЯНАО) опровергла заявления о том, что снежный полигон не работает. По словам пресс-службы мэрии, управляющие компании не вывозят снег из-за якобы неработающего полигона.

«Мы решили проверить эту информацию. Полигон готов принимать снег ежедневно и круглосуточно. Раз в неделю его закрывают для профилактической работы», — передает пресс-служба мэрии Ноябрьска в своем telegram-канале.

Также администрация пригласила обслуживающие организации присоединиться к выгрузке снега на полигоне. Информацию решили опровергнуть после обращений жителей города.

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Администрация Ноябрьска (ЯНАО) опровергла заявления о том, что снежный полигон не работает. По словам пресс-службы мэрии, управляющие компании не вывозят снег из-за якобы неработающего полигона. «Мы решили проверить эту информацию. Полигон готов принимать снег ежедневно и круглосуточно. Раз в неделю его закрывают для профилактической работы», — передает пресс-служба мэрии Ноябрьска в своем telegram-канале. Также администрация пригласила обслуживающие организации присоединиться к выгрузке снега на полигоне. Информацию решили опровергнуть после обращений жителей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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