Власти Ноябрьска опровергли заявления УК о закрытом снежном полигоне

Власти показали работу снежного полигона, несмотря на вброс, архивное фото
новость из сюжетаСнежный коллапс на Ямале
Администрация Ноябрьска (ЯНАО) опровергла заявления о том, что снежный полигон не работает. По словам пресс-службы мэрии, управляющие компании не вывозят снег из-за якобы неработающего полигона.
«Мы решили проверить эту информацию. Полигон готов принимать снег ежедневно и круглосуточно. Раз в неделю его закрывают для профилактической работы», — передает пресс-служба мэрии Ноябрьска в своем telegram-канале.
Также администрация пригласила обслуживающие организации присоединиться к выгрузке снега на полигоне. Информацию решили опровергнуть после обращений жителей города.
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