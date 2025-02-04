История голой Бьянки: что известно о жене Канье Уэста, шокирующей публику откровенными нарядами

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори шокировала публику голым платьем на «Грэмми»
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Бьянка Цензори и Канье Уэст на церемонии вручения наград «Грэмми»
Бьянка Цензори и Канье Уэст на церемонии вручения наград «Грэмми» Фото:

Дама сердца рэпера Канье Уэста вновь эпатировала публику, да так, что пару выгнали с церемонии награждения музыкальной премии «Грэмми». Бьянка Цензори явилась на мероприятие в коротком абсолютно прозрачном мини-платье, под которым не было белья. URA.RU рассказывает все, что известно о дерзкой Бьянке и чем она занималась до отношений с Канье.

Что случилось с Канье Уэстом Бьянкой Цензори на «Грэмми»

«Грэмми» — это музыкальная премия, которую ежегодно вручает исполнителям американская Национальная академия искусств и науки звукозаписи. Эта награда — одна из самых престижных в мире музыки. Каждый год в ней участвуют самые именитые артисты, а за ходом церемонии следят люди по всему миру.

Интерес у зрителей вызывает не только объявление победителей и выступления звезд, но и их наряды. Всякий раз СМИ готовят фоторепортажи, на снимках которых можно разглядеть все подробности одежды и аксессуаров селебрити.

2 февраля в Лос-Анджелесе стартовала 67-я церемония награждения «Грэмми». На нее пришел рэпер Канье Уэст, который более двадцати раз становился лауреатом премии. Он появился в сопровождении своей избранницы Бьянки Цензори.

Изначально образ Бьянки не вызывал опасений - она пришла в шубе
Изначально образ Бьянки не вызывал опасений - она пришла в шубе
Фото:

Пара была одета во все черное. На Канье были черные брюки, футболка, ботинки и очки, а на Бьянке — эффектная длинная шуба с эффектным черным воротником.

Во время фотосессии Бьянка повернулась к камерам спиной и медленно спустила с плеч шубу. Позднее она полностью сняла верхнюю одежду и встала к папарацци лицом. Тогда все увидели, что на девушке только прозрачное мини-платье из тонкой сетки, под которым нет и намека на нижнее белье.

Сразу после фотосессии пара удалилась с церемонии награждения. Как сообщают таблоиды, чрезмерно смелую пару попросили уйти из-за того, что их не было в списке приглашенных.

Кто такая Бьянка Цензори

Бьянке Цензори — 30 лет. По происхождению она итальянка, но появилась на свет в австралийском городе Мельбурне, куда переехала ее семья. Кроме Бьянки, в семье было еще две дочери — Анджелина и Алисия. Первая реализует себя как модель и, как и Бьянка, часто публикует снимки в обтягивающей и открытой одежде. Алисия, судя по имеющимся данным, работает медсестрой и не стремится к публичности.

По данным зарубежных СМИ, отец Бьянки был судим за хранение запрещенного препарата. Также встречаются сведения о том, что дядя избранницы Канье тоже имеет криминальное прошлое.

В своих интервью Бьянка любит рассказывать о тете, которая привила ей любовь к искусству. Именно это вызвало у девушки желание связать жизнь с дизайном и архитектурой.

Судя по всему, семья Бьянки была набожной. Дело в том, что девушка окончила протестантскую религиозную школу.

Профессия Бьянки Цензори

После окончания школы Бьянка поступила в университет Мельбурна, где получила образование архитектора. Учебу она оплачивала сама. Из-за этого ей приходилось постоянно подрабатывать вечерами и в выходные.

Еще будучи студенткой Бьянка создала свой бренд украшений Nylons Jewellery. В ДНК бренда уже тогда проявилась любовь девушки к сетке — в нее она оборачивала кристаллы Swarowski.

Позднее Бьянка работала дизайнером и архитектором в двух австралийских компаниях. Спустя несколько лет красотка решила перебраться в США и сделать карьеру там.

Отношения с Канье Уэстом

В Америке Цензори устроилась на работу в бренд Yeezy, который Канье Уэст создал в коллаборации с Adidas. Там Бьянка трудится с 2020 года.

Об отношениях Бьянки с создателем бренда, рэпером Канье Уэстом стало известно в 2022 году. В этом же году СМИ сообщили о женитьбе пары. Но до сих пор бытует мнение о том, что официальной церемонии не было и пара просто обменялась кольцами.

Бьянка и Канье регулярно появляются вместе. Известно, что у девушки неплохие отношения с бывшей супругой Канье — Ким Кардашьян. С позволения Кардашьян Цензори проводит время с четырьмя ее совместными детьми от Канье: двумя мальчиками и двумя девочками.

Откровенные наряды Бьянки Цензори

Канье сопровождает свою почти обнаженную супругу полностью одетым
Канье сопровождает свою почти обнаженную супругу полностью одетым
Фото:

Бьянка Цензори всегда любила смелые и эпатажные наряды. Откровенный стиль в одежде был свойственен и экс-супруге Уэста Ким Кардашьян, но Бьянка в этом смысле превзошла свою предшественницу — короткими юбками и обтягивающими силуэтами она не ограничилась.

Многие выходы Бьянки и Канье стали скандальными. Во время всех таких случаев Уэст был полностью одет, а наряды Цензори выглядели очень символически.

Часто Бьянка появлялась на публике в колготках и облегающих кофточках — ничего другого, в том числе нижнего белья на девушке не было. Интимные места она обычно прикрывала подушкой. Также избранница рэпера появлялась на публике в прозрачном плаще, напоминающем пакет.

В 2023 году в Венеции пару сняли во время прогулки на лодках, снимки получились компрометирующими. На них Уэст и Цензори запечатлены таким образом, будто девушка орально ласкает своего партнера. После этого компания, предоставившая звездам судно в аренду, внесла их в черный список.

Из-за откровенных нарядов, которые Бьянка надевала в Токио, местная общественность попросила ее с Канье больше не приезжать в Японию. Несколько раз Цензори была на грани нарушения закона и рисковала получить штраф за появление на улице в голом виде.

Реакция на стиль Бьянки Цензори

Бьянка не раз сталкивалась с осуждением со стороны публики. Звучали предположения о том, что инициатором голых нарядов является Уэст, а Цензори просто боится ему перечить, находится под его влиянием и не имеет возможности принимать самостоятельные решения.

В СМИ появлялись сообщения о том, что семью Бьянки, особенно ее отца, смущает стиль девушки. При этом сестра Бьянки Анджелина, судя по всему, поддерживает ее — она сделала репост откровенных кадров с церемонии награждения «Грэмми» в свои соцсети.

Почему Бьянка Цензори ходит почти голой: мнение психолога

Пермский психолог Полина Романова считает, что в случае со звездами систематическое появление в откровенных нарядах, скорее всего, используется для пиара: благодаря такому поведению интерес к персоне растет, количество ее упоминаний в СМИ и соцсетях увеличивается. Но специалист не исключает, что причина «голых» выходов Бьянки Цензори может крыться в ее прошлых травмах.

"Мы лично не знакомы с Бьянкой Цензори, поэтому не можем с уверенностью судить о том, были ли эти травмы и каким был их характер. Теоретически это может быть все, что угодно: от преодоления нарциссической травмы, когда в прошлом человек не получал достаточно внимания и признания, а сейчас у него внутренняя потребность борьбы со стыдом и восполнения этого недостатка, до пережитого насилия", — считает Полина Романова.

Также, по мнению психолога, появление в откровенных нарядах может быть протестом против принятых в обществе норм. По мнению Полины Романовой, особенную манеру одеваться нельзя однозначно оценивать как повод для обращения к психологу — приходить на консультацию стоит тогда, когда это становится поводом для беспокойства не у окружающих, а у самого человека.

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Дама сердца рэпера Канье Уэста вновь эпатировала публику, да так, что пару выгнали с церемонии награждения музыкальной премии «Грэмми». Бьянка Цензори явилась на мероприятие в коротком абсолютно прозрачном мини-платье, под которым не было белья. URA.RU рассказывает все, что известно о дерзкой Бьянке и чем она занималась до отношений с Канье. Что случилось с Канье Уэстом Бьянкой Цензори на «Грэмми» «Грэмми» — это музыкальная премия, которую ежегодно вручает исполнителям американская Национальная академия искусств и науки звукозаписи. Эта награда — одна из самых престижных в мире музыки. Каждый год в ней участвуют самые именитые артисты, а за ходом церемонии следят люди по всему миру. Интерес у зрителей вызывает не только объявление победителей и выступления звезд, но и их наряды. Всякий раз СМИ готовят фоторепортажи, на снимках которых можно разглядеть все подробности одежды и аксессуаров селебрити. 2 февраля в Лос-Анджелесе стартовала 67-я церемония награждения «Грэмми». На нее пришел рэпер Канье Уэст, который более двадцати раз становился лауреатом премии. Он появился в сопровождении своей избранницы Бьянки Цензори. Пара была одета во все черное. На Канье были черные брюки, футболка, ботинки и очки, а на Бьянке — эффектная длинная шуба с эффектным черным воротником. Во время фотосессии Бьянка повернулась к камерам спиной и медленно спустила с плеч шубу. Позднее она полностью сняла верхнюю одежду и встала к папарацци лицом. Тогда все увидели, что на девушке только прозрачное мини-платье из тонкой сетки, под которым нет и намека на нижнее белье. Сразу после фотосессии пара удалилась с церемонии награждения. Как сообщают таблоиды, чрезмерно смелую пару попросили уйти из-за того, что их не было в списке приглашенных. Кто такая Бьянка Цензори Бьянке Цензори — 30 лет. По происхождению она итальянка, но появилась на свет в австралийском городе Мельбурне, куда переехала ее семья. Кроме Бьянки, в семье было еще две дочери — Анджелина и Алисия. Первая реализует себя как модель и, как и Бьянка, часто публикует снимки в обтягивающей и открытой одежде. Алисия, судя по имеющимся данным, работает медсестрой и не стремится к публичности. По данным зарубежных СМИ, отец Бьянки был судим за хранение запрещенного препарата. Также встречаются сведения о том, что дядя избранницы Канье тоже имеет криминальное прошлое. В своих интервью Бьянка любит рассказывать о тете, которая привила ей любовь к искусству. Именно это вызвало у девушки желание связать жизнь с дизайном и архитектурой. Судя по всему, семья Бьянки была набожной. Дело в том, что девушка окончила протестантскую религиозную школу. Профессия Бьянки Цензори После окончания школы Бьянка поступила в университет Мельбурна, где получила образование архитектора. Учебу она оплачивала сама. Из-за этого ей приходилось постоянно подрабатывать вечерами и в выходные. Еще будучи студенткой Бьянка создала свой бренд украшений Nylons Jewellery. В ДНК бренда уже тогда проявилась любовь девушки к сетке — в нее она оборачивала кристаллы Swarowski. Позднее Бьянка работала дизайнером и архитектором в двух австралийских компаниях. Спустя несколько лет красотка решила перебраться в США и сделать карьеру там. Отношения с Канье Уэстом В Америке Цензори устроилась на работу в бренд Yeezy, который Канье Уэст создал в коллаборации с Adidas. Там Бьянка трудится с 2020 года. Об отношениях Бьянки с создателем бренда, рэпером Канье Уэстом стало известно в 2022 году. В этом же году СМИ сообщили о женитьбе пары. Но до сих пор бытует мнение о том, что официальной церемонии не было и пара просто обменялась кольцами. Бьянка и Канье регулярно появляются вместе. Известно, что у девушки неплохие отношения с бывшей супругой Канье — Ким Кардашьян. С позволения Кардашьян Цензори проводит время с четырьмя ее совместными детьми от Канье: двумя мальчиками и двумя девочками. Откровенные наряды Бьянки Цензори Бьянка Цензори всегда любила смелые и эпатажные наряды. Откровенный стиль в одежде был свойственен и экс-супруге Уэста Ким Кардашьян, но Бьянка в этом смысле превзошла свою предшественницу — короткими юбками и обтягивающими силуэтами она не ограничилась. Многие выходы Бьянки и Канье стали скандальными. Во время всех таких случаев Уэст был полностью одет, а наряды Цензори выглядели очень символически. Часто Бьянка появлялась на публике в колготках и облегающих кофточках — ничего другого, в том числе нижнего белья на девушке не было. Интимные места она обычно прикрывала подушкой. Также избранница рэпера появлялась на публике в прозрачном плаще, напоминающем пакет. В 2023 году в Венеции пару сняли во время прогулки на лодках, снимки получились компрометирующими. На них Уэст и Цензори запечатлены таким образом, будто девушка орально ласкает своего партнера. После этого компания, предоставившая звездам судно в аренду, внесла их в черный список. Из-за откровенных нарядов, которые Бьянка надевала в Токио, местная общественность попросила ее с Канье больше не приезжать в Японию. Несколько раз Цензори была на грани нарушения закона и рисковала получить штраф за появление на улице в голом виде. Реакция на стиль Бьянки Цензори Бьянка не раз сталкивалась с осуждением со стороны публики. Звучали предположения о том, что инициатором голых нарядов является Уэст, а Цензори просто боится ему перечить, находится под его влиянием и не имеет возможности принимать самостоятельные решения. В СМИ появлялись сообщения о том, что семью Бьянки, особенно ее отца, смущает стиль девушки. При этом сестра Бьянки Анджелина, судя по всему, поддерживает ее — она сделала репост откровенных кадров с церемонии награждения «Грэмми» в свои соцсети. Почему Бьянка Цензори ходит почти голой: мнение психолога Пермский психолог Полина Романова считает, что в случае со звездами систематическое появление в откровенных нарядах, скорее всего, используется для пиара: благодаря такому поведению интерес к персоне растет, количество ее упоминаний в СМИ и соцсетях увеличивается. Но специалист не исключает, что причина «голых» выходов Бьянки Цензори может крыться в ее прошлых травмах. Также, по мнению психолога, появление в откровенных нарядах может быть протестом против принятых в обществе норм. По мнению Полины Романовой, особенную манеру одеваться нельзя однозначно оценивать как повод для обращения к психологу — приходить на консультацию стоит тогда, когда это становится поводом для беспокойства не у окружающих, а у самого человека.
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