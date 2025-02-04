Выпавшим из окна мужчиной оказался руководитель карельского УФАС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпавшим из окна карельской антимонопольной службы оказался ее руководитель Пряхин
Выпавшим из окна карельской антимонопольной службы оказался ее руководитель Пряхин Фото:

В Петрозаводске из окна административного здания выпал 55-летний руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Карелия Артур Пряхин. Об этом сообщили в СМИ.

«Выпавшим из окна в Петрозаводске мужчиной оказался руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия Артур Борисович Пряхин», — отметили в Daily Карелия. Его тело нашли под окнами антимонопольной службы, подробности неизвестны.

В издании добавили, что Пряхин возглавлял УФАС Карелии с 2014 года. До этого он работал на инженерно-технических должностях, в лесной промышленности, возглавлял Управление по борьбе с экономическими преступлениями в МВД Карелии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петрозаводске из окна административного здания выпал 55-летний руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Карелия Артур Пряхин. Об этом сообщили в СМИ. «Выпавшим из окна в Петрозаводске мужчиной оказался руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия Артур Борисович Пряхин», — отметили в Daily Карелия. Его тело нашли под окнами антимонопольной службы, подробности неизвестны. В издании добавили, что Пряхин возглавлял УФАС Карелии с 2014 года. До этого он работал на инженерно-технических должностях, в лесной промышленности, возглавлял Управление по борьбе с экономическими преступлениями в МВД Карелии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...