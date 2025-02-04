Выпавшим из окна мужчиной оказался руководитель карельского УФАС

В Петрозаводске из окна административного здания выпал 55-летний руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Карелия Артур Пряхин. Об этом сообщили в СМИ.
«Выпавшим из окна в Петрозаводске мужчиной оказался руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия Артур Борисович Пряхин», — отметили в Daily Карелия. Его тело нашли под окнами антимонопольной службы, подробности неизвестны.
В издании добавили, что Пряхин возглавлял УФАС Карелии с 2014 года. До этого он работал на инженерно-технических должностях, в лесной промышленности, возглавлял Управление по борьбе с экономическими преступлениями в МВД Карелии.
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