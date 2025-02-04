Одними из самых популярных добавок к пище остаются вещества группы омега-3. В любой аптеке можно найти заветные капсулы. А недавнее исследование ученых из Швейцарии и вовсе говорит, что это вещество позволяет замедлять старение. URA.RU, вместе с диетологом и врачом, разбирается в пользе и опасностях омега-3.
Что такое омега-3
В первую очередь, нужно разобраться с тем, что такое Омега-3. Это вещества, которые относятся к категории полиненасыщенных жирных кислот, рассказала URA.RU диетолог, гастроэнтеролог I категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
«Всего известно около 11 основных аминокислот, которые входят именно в эту группу. Они нам жизненно необходимы в постоянном количестве», — объяснила диетолог.
Нурия Дианова отметила, что среди всех аминокислот три на сегодняшний день наиболее подробно изучены. Все они оказывают позитивное влияние на организм:
- эйкозапентаеновая кислота уменьшает хроническое воспаление;
- докозагексаеновая кислота активно участвует в работе нервной системы;
- альфа-линоленовая кислота выступает как источник энергии, а также защищает сердце.
Диетолог также добавила, что сами по себе кислоты омега-3 не синтезируются внутри организма. Поэтому получить их можно только с пищей.
Как омега-3 влияет на здоровье
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала URA.RU, что омега-3 оказывают огромную пользу организму человека. «Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 помогают нормализовать уровень холестерина, снижают риск тромбообразования, улучшают память, уменьшают риск депрессии и тревожности и помогают укрепить иммунитет», — отметила врач.
«Детям они помогают лучше учиться и развиваться, взрослым — снизить риски, связанные с развитием хронических заболеваний сердечно-сосудистой, нервной системы.
Александра Филева также отметила, что омега-3 также улучшают иммунитет и увеличивают продолжительность жизни клеток. А также активируют гены, которые отвечают за уничтожение раковых клеток силой организма.
Правда ли, что омега-3 останавливает старение
В начале февраля об омега-3 вновь заговорили из-за нового исследования. Группа ученых из Цюрихского университета изучила более 700 человек в возрасте старше 70 лет. Разделив людей на несколько групп, эксперты проверяли, как ежедневное потребление омега-3 скажется на здоровье.
В итоге ученые пришли к выводу, что умеренное потребление омега-3 замедляет биологическое старение. Позитивные показатели не зависели от возраста, пола и телосложения подопытных. По мнению Нурии Диановой, к такому результату действительно можно прийти, если добавлять в рацион пищу с омега-3.
“Можно действительно молодить организм и влиять на то, чтобы мы не так быстро, с точки зрения биологии, постарели. А чем мы быстрее стареем биологически, тем выше риск иметь ряд хронических заболеваний, от которых, в итоге, и наступит смерть”, – объяснила Нурия Дианова.
Также не стоит рассчитывать только на омега-3, спасаясь от хронических заболеваний. Диетолог подчеркнула, что в исследовании наилучший результат показали люди, которые также принимали витамин D и занимались спортом три раза в неделю.
Топ-продуктов с омега-3
Диетолог рассказала, что легче всего восполнить нехватку омега-3 можно, добавив в рацион рыбу. «Если мы говорим про эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты, то они приходят исключительно из рыбы и морепродуктов», — отметила Нурия Дианова. «Рекомендуется употреблять не менее двух порций красной рыбы в неделю в качестве источника омега-3».
При этом диетолог отметила, что если кто-то не может позволить себе красную рыбу, или не хочет ее есть по каким-то другим причинам, то можно заменить ее печенью минтая или трески. «Печень трески, помимо омега-3, также богата витамином D, A и E. Печень минтая, в свою очередь, содержит чуть меньше омега-3, но зато в ней есть белок, и она дешевле. Так что я бы рекомендовала чередовать печень минтая и трески в своем рационе.
В каких растительных продуктах есть омега-3
Людям с аллергией на рыбу или которым просто не нравится ее вкус, расстраиваться не стоит. Омега-3 можно получить и из растительных продуктов, рассказала Нурия Дианова.
«Прежде всего наш „суперфуд“ — это льняное масло. В нем очень большое количество омега-3. Мы можем, благодаря ему, полностью закрывать потребность не только в омега-3, но также и в полиненасыщенных жирах», — отметила Нурия Дианова. «Если создавать российскую диету по типу средиземноморской, то льняное масло точно пошло бы в замену оливкового».
Диетолог подчеркнула, что полезно будет также использовать льняную муку. При условии, что пища с ней не будет готовиться при очень высоких температурах.
Также одним из лидеров по количеству омега-3 среди растительных продуктов оказался грецкий орех. «Исследования показывают, что включение грецкого ореха на ежедневной основе снижают риски по развитию Альцгеймера. Это уже дополнительный повод включить их в рацион», — подчеркнула Нурия Дианова.
Продукт номер три по количеству омега-3 — семена чиа. Диетолог отметила, что семена чиа отлично подойдут для приготовления десертов и отлично сочетаются с фруктами. Главное, чтобы такой десерт приносил пользу — не добавлять в него сахар.
«Все эти продукты содержат альфа-линоленовую кислоту. Попадая в организм, она может синтезироваться в эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты. Таким образом, даже если в вашей диете нет рыбы, вы все еще можете получить достаточное количество омега-3 с растительной пищей», — заявила Нурия Дианова. «Но потреблять такой аминокислоты нужно много».
Сколько нужно принимать омега-3
Эксперты отметили, что в среднем рекомендации в день по омега-3 составляют от 800 до 1600 милиграмм в сутки. Однако многое зависит от состояния здоровья. «Я иногда назначаю вплоть до 3000 при заболеваниях печени. Поэтому все очень индивидуально, но больше 3000 не рекомендуют», — рассказала Нурия Дианова.
Александра Филева добавила, что превышение омега-3 в организме может вызывать неприятные последствия. «Высокие дозы, свыше 3 грамм в сутки, способны оказывать токсическое действие: вызвать тошноту, диарею, привести к нарушению работы щитовидной железы и печени», — подчеркнула врач.
При этом Нурия Дианова подчеркнула, что за счет пищи получить передозрировку омега-3 практически невозможно. «Мне неизвестны случаи передозировки, потому что нет людей, которые ели бы красную рыбу ежедневно. Даже пескетарианцы, которые едят только рыбу как источник животного белка, не делают это ежедневно», — добавила диетолог.
Кому нужно пить омега-3 в капсулах
По мнению Александры Филевой, если рацион человека скудный и в нем нет богатых омега-3 продуктов, то есть смысл восполнить дефицит пищевыми добавками. Однако нужно делать это только по назначению врача.
«Прием омега-3 в виде добавок не всегда безопасен. К примеру, длительное применение препарата может привести к нарушению свертываемости крови, обострению язвы желудка, нарушению функции печени. У людей, склонных к аллергии, может развиться реакция, так как препараты изготавливаются из рыбного сырья», — предупредила врач. — «Не рекомендуется принимать добавку омега-3 пациентам, проходящим лечение антикоагулянтами: жирные кислоты могут усилить действие лекарства и спровоцировать кровотечения и кровоизлияния».
Нурия Дианова также считает, что при сбалансированном питании нет никакой необходимости принимать омега-3 в виде добавок. «Я против приема лекарств, если нет показаний, дефицита или каких-то рисков, когда их нужно принимать», — заявила диетолог. «Если в вашем рационе есть две порции жирной рыбы, то этого уже достаточно».
Нурия Дианова добавила, что люди, которые покупают добавки с омега-3 без назначения врача, показывают не столько заботу о себе, сколько нежелание разбираться со своей диетой. «Понятно, что если люди считают, что еда не может лечить, то они отдают предпочтение добавкам. Просто добавки дают человеку не только систему, а также и возможность лениться», — заключила диетолог. «Еда должна быть вкусная, полезная и питательная. Но на это нужно уделять время — иначе не получится. Либо постоянно работать на аптеку и покупать витамины и добавки, чтобы иметь хорошее здоровье».
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