Почему свекла может укрепить здоровье зимой: полезные свойства, лучшие рецепты и комментарий врача

Диетолог Щебенко: свекла поможет укрепить здоровье зимой
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Впервые в пищу начали употреблять листья свеклы, и лишь затем сам корнеплод
Впервые в пищу начали употреблять листья свеклы, и лишь затем сам корнеплод Фото:

Зима — время года, когда наш организм особенно нуждается в витаминах и минералах. И одним из лучших источников полезных веществ в этот период является свекла. Этот яркий корнеплод не только украсит ваш стол, но и поможет укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца и даже улучшить настроение. Чем же так полезна свекла и как правильно включить ее в свой зимний рацион URA.RU рассказал врач-диетолог Василий Щебенко.

Польза свеклы для здоровья

Свекла — один из рекордсменов по содержанию витаминов и минералов среди овощей. В ней есть витамины группы B (B1, B2, B6), витамин C, PP, фолиевая кислота. Из минералов свекла особенно богата калием, магнием, железом и даже йодом. Кроме того, этот корнеплод содержит ценные антиоксиданты — бетаин и бетанин, которые защищают клетки от определенного вредного воздействия.

Свекла значительно укрепляет иммунитет. Витамин С, бетаин и другие антиоксиданты в составе свеклы повышают сопротивляемость организма вирусам и инфекциям. Регулярное употребление свеклы помогает реже болеть простудами и гриппом, также она нормализует давление.

«Свекла — хороший помощник еще и в борьбе с гипертонией. Она содержит определенные нужные нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота, расширяющий сосуды и улучшающий кровообращение. Также антиоксиданты, калий и фолиевая кислота в составе свеклы защищают сосуды от атеросклероза и предотвращают образование тромбов» — заверил диетолог Василий Щебенко.

Улучшает пищеварение. «Свекла богата клетчаткой, которая стимулирует перистальтику кишечника, улучшает его микрофлору и помогает при запорах. Этот овощ особенно полезен людям, страдающим от синдрома раздраженного кишечника и других нарушений пищеварения,» — говорит Василий Щебенко.

Еще она поддерживает здоровье сердца. Антиоксиданты, калий и фолиевая кислота в составе свеклы оказывают комплексное положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Они помогают снизить уровень «плохого» холестерина, предотвращают образование тромбов и защищают сосуды от атеросклероза.

Свекла помогает улучшить работу мозга. По словам диетолога, нитраты в составе свеклы улучшают приток крови к мозгу, насыщая его кислородом и питательными веществами. Это помогает повысить концентрацию внимания, улучшить память и снизить риск возрастных нарушений когнитивных функций.

Также способствует контролю за весом.»Несмотря на сладкий вкус, свекла — низкокалорийный продукт, она дает чувство сытости, так как в ней содержится много клетчатки. Поэтому с помощью свеклы можно лучше контролировать питание и не переедать,» — отмечает диетолог.

Кому стоит ограничить употребление свеклы

Несмотря на все свои достоинства, свекла — не универсальный продукт, подходящий абсолютно всем. Есть ряд ситуаций, когда употребление этого корнеплода лучше ограничить:

  • При мочекаменной болезни и подагре. Свекла содержит достаточно много щавелевой кислоты — вещества, которое может спровоцировать образование камней в почках и обострение подагры. Если у вас есть предрасположенность к этим заболеваниям, советуйтесь с врачом о допустимом количестве свеклы в рационе. "Некоторым людям, например, при мочекаменной болезни, подагре или сахарном диабете, нужно ограничивать ее потребление,” - подтвердил диетолог Василий Щебенко.
  • При сахарном диабете. Свекла — достаточно сладкий овощ, содержащий природные сахара. Диабетикам не стоит полностью исключать ее из меню, но количество нужно строго контролировать. Обычно врачи рекомендуют ограничиться 100-150 граммами свеклы в день.
  • При индивидуальной непереносимости. Как и у любого продукта, у свеклы есть свои "недоброжелатели". Некоторые люди не переносят этот овощ, испытывая после его употребления вздутие живота, тошноту или кожные высыпания. Если вы заметили у себя подобную реакцию, откажитесь от свеклы или проконсультируйтесь с врачом.

В любом случае, даже абсолютно здоровым людям не стоит злоупотреблять свеклой. Оптимальная порция этого овоща — 100-200 граммов в день.

Как выбрать и хранить свеклу

Чтобы свекла принесла максимум пользы, важно правильно ее выбрать и сохранить. Отправляясь за покупками, обращайте внимание на следующие моменты:

  • Корнеплод должен быть твердым, без видимых повреждений, трещин и признаков гнили. Мягкая, увядшая свекла — верный признак того, что овощ уже начал портиться.
  • Размер имеет значение. Слишком крупные корнеплоды часто оказываются водянистыми и менее сладкими. Лучше отдать предпочтение свекле среднего размера — она, как правило, самая вкусная и сочная.
  • Ботва — еще один индикатор свежести. Если на прилавке лежит свекла с ботвой, последняя должна быть свежей, упругой, не увядшей. Пожелтевшая, сухая ботва говорит о том, что овощ уже не первой свежести.
  • Длинный тонкий "хвостик" — признак молодого корнеплода. Такая свекла обычно имеет нежную, некрупную сердцевину и лучше подходит для салатов и закусок.

Принеся свеклу домой, не спешите убирать ее в холодильник. Если корнеплоды чистые и сухие, они прекрасно хранятся при комнатной температуре 2-3 недели. Главное — обеспечить им хорошую вентиляцию и защиту от прямых солнечных лучей.

Если купили свеклу с ботвой, последнюю нужно отрезать, оставив 2-3 сантиметра от корнеплода. Иначе ботва начнет вытягивать из овоща влагу и питательные вещества, и он быстро завянет. Обрезанную ботву можно использовать для приготовления салатов, супов или просто обжарить как гарнир — она не менее полезна, чем сам корнеплод.

Мыть свеклу перед хранением не рекомендуется. Влажная поверхность станет благоприятной средой для развития плесени и бактерий. Если свекла все же испачкалась, просто оботрите ее сухой тканью или бумажным полотенцем.

В холодильнике обрезанная свекла может храниться 2-3 недели в контейнере или перфорированном пакете. Очищенную и нарезанную свеклу лучше употребить в течение 2-3 дней — за это время она сохранит максимум витаминов и полезных веществ.

Вареную или печеную свеклу можно хранить в холодильнике до 5 дней. А вот замораживать этот овощ не рекомендуется — при разморозке он станет мягким и водянистым, потеряет большую часть своих полезных свойств.

Способы приготовления и употребления свеклы

Из свеклы можно готовить очень много всего: салаты, супы, гарниры, выпечку и даже десерты. Причем каждый способ приготовления по-своему хорош и позволяет раскрыть вкус и пользу свеклы с новой стороны.

Несколько идей, как включить свеклу в свой рацион:

  • Свежая свекла. Самый простой и полезный способ употребления свеклы — в сыром виде. Для этого корнеплод нужно хорошо вымыть, очистить и натереть на терке. Получившуюся массу можно заправить растительным маслом, лимонным соком, добавить зелень, орехи или семечки — и витаминный салат готов. Особенно хорошо сырая свекла сочетается с морковью, яблоками, сельдереем, козьим сыром.
  • Вареная свекла. Вареная свекла — классика нашей кухни. Чтобы сохранить максимум пользы при варке, кладите свеклу в холодную воду и доводите до кипения. Варите корнеплоды в кожуре на среднем огне около часа до готовности. Затем охладите, очистите и используйте по рецепту.
  • Печеная свекла. Запекание — один из лучших способов приготовления свеклы. При высокой температуре в ней сохраняется больше витаминов, чем при варке, а вкус становится более насыщенным и сладким за счет карамелизации природных сахаров. Чтобы запечь свеклу, заверните вымытые корнеплоды в фольгу и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40-60 минут. Готовую свеклу очистите и используйте для салатов, супов или как гарнир.
  • Свекольный сок. В последнее время свежевыжатые соки стали особенно популярны среди приверженцев здорового образа жизни. И свекольный сок занимает среди них одно из почетных мест. Он особенно полезен для повышения гемоглобина, очищения печени, нормализации давления. Чтобы смягчить специфический вкус свекольного сока, смешивайте его с морковным, яблочным или сельдерейным в пропорции 1:1 или 1:2.

Топ-5 рецептов со свеклой:

1. Классический борщ

Борщ полезен для сердца и сосудов
Борщ полезен для сердца и сосудов
Фото:

Ингредиенты:

  • 500 г говядины на косточке
  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 1 корень петрушки
  • 1 корень сельдерея
  • 2-3 средние свеклы
  • 2 картофелины
  • 200 г белокочанной капусты
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • Зелень, соль, перец, лавровый лист по вкусу

Пошаговый рецепт:

Сварить бульон из говядины, добавить нарезанный кубиками картофель. Нашинковать капусту, добавить в кастрюлю. Обжарить на растительном масле нарезанные лук и морковь. Натереть свеклу на крупной терке, добавить к луку и моркови, тушить 5-7 минут.

Добавить томатную пасту, специи, перемешать и тушить еще 5 минут. Выложить зажарку в кастрюлю, варить борщ до готовности свеклы и капусты. При подаче добавить сметану и рубленую зелень.

2. Смузи из свеклы и яблока

Ингредиенты:

  • 1 небольшая свекла
  • 1 яблоко
  • 1 банан
  • 200 мл йогурта или кефира
  • Мед по вкусу

Пошаговый рецепт:

Свеклу и яблоко очистить и нарезать кубиками. Банан очистить и разломить на несколько частей. Положить свеклу, яблоко и банан в блендер, добавить йогурт или кефир. Взбить все ингредиенты до однородности. При желании добавить мед по вкусу и еще раз взбить.

3. Салат из свеклы с сыром и грецкими орехами

В салате в качестве заправки можно использовать как майонез, так и сметану
В салате в качестве заправки можно использовать как майонез, так и сметану
Фото:

Ингредиенты:

  • 2-3 отварные свеклы
  • 100 г твердого сыра
  • 50 г грецких орехов
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Майонез, соль по вкусу

Пошаговый рецепт:

Свеклу и сыр натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс или мелко нарубить. Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде и порубить. Смешать свеклу, сыр, чеснок и орехи. Заправить салат майонезом, посолить и перемешать.

4. Свекольные котлеты

Ингредиенты:

  • 2-3 отварные свеклы
  • 1 луковица
  • 2-3 столовые ложки манной крупы
  • 1 яйцо
  • Растительное масло, соль, перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Свеклу и лук пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить манную крупу, яйцо, соль и перец, тщательно перемешать. Сформировать небольшие котлеты и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной или йогуртовым соусом.

5. Винегрет

У винегрета есть собственная праздничная дата — 22 мая, которая отмечается как День винегрета
У винегрета есть собственная праздничная дата — 22 мая, которая отмечается как День винегрета
Фото:

Ингредиенты:

  • 2-3 отварные свеклы
  • 2 отварные картофелины
  • 2 отварные моркови
  • 2 соленых огурца
  • 1 банка консервированного зеленого горошка
  • 1 луковица
  • Растительное масло, соль по вкусу

Пошаговый рецепт:

Отварные овощи и огурцы нарезать мелкими кубиками. Лук нарезать полукольцами, ошпарить кипятком. Смешать все ингредиенты в глубокой миске. Добавить зеленый горошек, заправить растительным маслом и посолить. Аккуратно перемешать и дать винегрету настояться 30-40 минут.

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Зима — время года, когда наш организм особенно нуждается в витаминах и минералах. И одним из лучших источников полезных веществ в этот период является свекла. Этот яркий корнеплод не только украсит ваш стол, но и поможет укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца и даже улучшить настроение. Чем же так полезна свекла и как правильно включить ее в свой зимний рацион URA.RU рассказал врач-диетолог Василий Щебенко. Польза свеклы для здоровья Свекла — один из рекордсменов по содержанию витаминов и минералов среди овощей. В ней есть витамины группы B (B1, B2, B6), витамин C, PP, фолиевая кислота. Из минералов свекла особенно богата калием, магнием, железом и даже йодом. Кроме того, этот корнеплод содержит ценные антиоксиданты — бетаин и бетанин, которые защищают клетки от определенного вредного воздействия. Свекла значительно укрепляет иммунитет. Витамин С, бетаин и другие антиоксиданты в составе свеклы повышают сопротивляемость организма вирусам и инфекциям. Регулярное употребление свеклы помогает реже болеть простудами и гриппом, также она нормализует давление. «Свекла — хороший помощник еще и в борьбе с гипертонией. Она содержит определенные нужные нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота, расширяющий сосуды и улучшающий кровообращение. Также антиоксиданты, калий и фолиевая кислота в составе свеклы защищают сосуды от атеросклероза и предотвращают образование тромбов» — заверил диетолог Василий Щебенко. Улучшает пищеварение. «Свекла богата клетчаткой, которая стимулирует перистальтику кишечника, улучшает его микрофлору и помогает при запорах. Этот овощ особенно полезен людям, страдающим от синдрома раздраженного кишечника и других нарушений пищеварения,» — говорит Василий Щебенко. Еще она поддерживает здоровье сердца. Антиоксиданты, калий и фолиевая кислота в составе свеклы оказывают комплексное положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Они помогают снизить уровень «плохого» холестерина, предотвращают образование тромбов и защищают сосуды от атеросклероза. Свекла помогает улучшить работу мозга. По словам диетолога, нитраты в составе свеклы улучшают приток крови к мозгу, насыщая его кислородом и питательными веществами. Это помогает повысить концентрацию внимания, улучшить память и снизить риск возрастных нарушений когнитивных функций. Также способствует контролю за весом.»Несмотря на сладкий вкус, свекла — низкокалорийный продукт, она дает чувство сытости, так как в ней содержится много клетчатки. Поэтому с помощью свеклы можно лучше контролировать питание и не переедать,» — отмечает диетолог. Кому стоит ограничить употребление свеклы Несмотря на все свои достоинства, свекла — не универсальный продукт, подходящий абсолютно всем. Есть ряд ситуаций, когда употребление этого корнеплода лучше ограничить: В любом случае, даже абсолютно здоровым людям не стоит злоупотреблять свеклой. Оптимальная порция этого овоща — 100-200 граммов в день. Как выбрать и хранить свеклу Чтобы свекла принесла максимум пользы, важно правильно ее выбрать и сохранить. Отправляясь за покупками, обращайте внимание на следующие моменты: Принеся свеклу домой, не спешите убирать ее в холодильник. Если корнеплоды чистые и сухие, они прекрасно хранятся при комнатной температуре 2-3 недели. Главное — обеспечить им хорошую вентиляцию и защиту от прямых солнечных лучей. Если купили свеклу с ботвой, последнюю нужно отрезать, оставив 2-3 сантиметра от корнеплода. Иначе ботва начнет вытягивать из овоща влагу и питательные вещества, и он быстро завянет. Обрезанную ботву можно использовать для приготовления салатов, супов или просто обжарить как гарнир — она не менее полезна, чем сам корнеплод. Мыть свеклу перед хранением не рекомендуется. Влажная поверхность станет благоприятной средой для развития плесени и бактерий. Если свекла все же испачкалась, просто оботрите ее сухой тканью или бумажным полотенцем. В холодильнике обрезанная свекла может храниться 2-3 недели в контейнере или перфорированном пакете. Очищенную и нарезанную свеклу лучше употребить в течение 2-3 дней — за это время она сохранит максимум витаминов и полезных веществ. Вареную или печеную свеклу можно хранить в холодильнике до 5 дней. А вот замораживать этот овощ не рекомендуется — при разморозке он станет мягким и водянистым, потеряет большую часть своих полезных свойств. Способы приготовления и употребления свеклы Из свеклы можно готовить очень много всего: салаты, супы, гарниры, выпечку и даже десерты. Причем каждый способ приготовления по-своему хорош и позволяет раскрыть вкус и пользу свеклы с новой стороны. Несколько идей, как включить свеклу в свой рацион: Топ-5 рецептов со свеклой: 1. Классический борщ Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Сварить бульон из говядины, добавить нарезанный кубиками картофель. Нашинковать капусту, добавить в кастрюлю. Обжарить на растительном масле нарезанные лук и морковь. Натереть свеклу на крупной терке, добавить к луку и моркови, тушить 5-7 минут. Добавить томатную пасту, специи, перемешать и тушить еще 5 минут. Выложить зажарку в кастрюлю, варить борщ до готовности свеклы и капусты. При подаче добавить сметану и рубленую зелень. 2. Смузи из свеклы и яблока Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Свеклу и яблоко очистить и нарезать кубиками. Банан очистить и разломить на несколько частей. Положить свеклу, яблоко и банан в блендер, добавить йогурт или кефир. Взбить все ингредиенты до однородности. При желании добавить мед по вкусу и еще раз взбить. 3. Салат из свеклы с сыром и грецкими орехами Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Свеклу и сыр натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс или мелко нарубить. Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде и порубить. Смешать свеклу, сыр, чеснок и орехи. Заправить салат майонезом, посолить и перемешать. 4. Свекольные котлеты Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Свеклу и лук пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить манную крупу, яйцо, соль и перец, тщательно перемешать. Сформировать небольшие котлеты и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной или йогуртовым соусом. 5. Винегрет Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Отварные овощи и огурцы нарезать мелкими кубиками. Лук нарезать полукольцами, ошпарить кипятком. Смешать все ингредиенты в глубокой миске. Добавить зеленый горошек, заправить растительным маслом и посолить. Аккуратно перемешать и дать винегрету настояться 30-40 минут.
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