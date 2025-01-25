Почему свекла может укрепить здоровье зимой: полезные свойства, лучшие рецепты и комментарий врача

Зима — время года, когда наш организм особенно нуждается в витаминах и минералах. И одним из лучших источников полезных веществ в этот период является свекла. Этот яркий корнеплод не только украсит ваш стол, но и поможет укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца и даже улучшить настроение. Чем же так полезна свекла и как правильно включить ее в свой зимний рацион URA.RU рассказал врач-диетолог Василий Щебенко.
Польза свеклы для здоровья
Свекла — один из рекордсменов по содержанию витаминов и минералов среди овощей. В ней есть витамины группы B (B1, B2, B6), витамин C, PP, фолиевая кислота. Из минералов свекла особенно богата калием, магнием, железом и даже йодом. Кроме того, этот корнеплод содержит ценные антиоксиданты — бетаин и бетанин, которые защищают клетки от определенного вредного воздействия.
Свекла значительно укрепляет иммунитет. Витамин С, бетаин и другие антиоксиданты в составе свеклы повышают сопротивляемость организма вирусам и инфекциям. Регулярное употребление свеклы помогает реже болеть простудами и гриппом, также она нормализует давление.
«Свекла — хороший помощник еще и в борьбе с гипертонией. Она содержит определенные нужные нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота, расширяющий сосуды и улучшающий кровообращение. Также антиоксиданты, калий и фолиевая кислота в составе свеклы защищают сосуды от атеросклероза и предотвращают образование тромбов» — заверил диетолог Василий Щебенко.
Улучшает пищеварение. «Свекла богата клетчаткой, которая стимулирует перистальтику кишечника, улучшает его микрофлору и помогает при запорах. Этот овощ особенно полезен людям, страдающим от синдрома раздраженного кишечника и других нарушений пищеварения,» — говорит Василий Щебенко.
Еще она поддерживает здоровье сердца. Антиоксиданты, калий и фолиевая кислота в составе свеклы оказывают комплексное положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Они помогают снизить уровень «плохого» холестерина, предотвращают образование тромбов и защищают сосуды от атеросклероза.
Свекла помогает улучшить работу мозга. По словам диетолога, нитраты в составе свеклы улучшают приток крови к мозгу, насыщая его кислородом и питательными веществами. Это помогает повысить концентрацию внимания, улучшить память и снизить риск возрастных нарушений когнитивных функций.
Также способствует контролю за весом.»Несмотря на сладкий вкус, свекла — низкокалорийный продукт, она дает чувство сытости, так как в ней содержится много клетчатки. Поэтому с помощью свеклы можно лучше контролировать питание и не переедать,» — отмечает диетолог.
Кому стоит ограничить употребление свеклы
Несмотря на все свои достоинства, свекла — не универсальный продукт, подходящий абсолютно всем. Есть ряд ситуаций, когда употребление этого корнеплода лучше ограничить:
- При мочекаменной болезни и подагре. Свекла содержит достаточно много щавелевой кислоты — вещества, которое может спровоцировать образование камней в почках и обострение подагры. Если у вас есть предрасположенность к этим заболеваниям, советуйтесь с врачом о допустимом количестве свеклы в рационе. "Некоторым людям, например, при мочекаменной болезни, подагре или сахарном диабете, нужно ограничивать ее потребление,” - подтвердил диетолог Василий Щебенко.
- При сахарном диабете. Свекла — достаточно сладкий овощ, содержащий природные сахара. Диабетикам не стоит полностью исключать ее из меню, но количество нужно строго контролировать. Обычно врачи рекомендуют ограничиться 100-150 граммами свеклы в день.
- При индивидуальной непереносимости. Как и у любого продукта, у свеклы есть свои "недоброжелатели". Некоторые люди не переносят этот овощ, испытывая после его употребления вздутие живота, тошноту или кожные высыпания. Если вы заметили у себя подобную реакцию, откажитесь от свеклы или проконсультируйтесь с врачом.
В любом случае, даже абсолютно здоровым людям не стоит злоупотреблять свеклой. Оптимальная порция этого овоща — 100-200 граммов в день.
Как выбрать и хранить свеклу
Чтобы свекла принесла максимум пользы, важно правильно ее выбрать и сохранить. Отправляясь за покупками, обращайте внимание на следующие моменты:
- Корнеплод должен быть твердым, без видимых повреждений, трещин и признаков гнили. Мягкая, увядшая свекла — верный признак того, что овощ уже начал портиться.
- Размер имеет значение. Слишком крупные корнеплоды часто оказываются водянистыми и менее сладкими. Лучше отдать предпочтение свекле среднего размера — она, как правило, самая вкусная и сочная.
- Ботва — еще один индикатор свежести. Если на прилавке лежит свекла с ботвой, последняя должна быть свежей, упругой, не увядшей. Пожелтевшая, сухая ботва говорит о том, что овощ уже не первой свежести.
- Длинный тонкий "хвостик" — признак молодого корнеплода. Такая свекла обычно имеет нежную, некрупную сердцевину и лучше подходит для салатов и закусок.
Принеся свеклу домой, не спешите убирать ее в холодильник. Если корнеплоды чистые и сухие, они прекрасно хранятся при комнатной температуре 2-3 недели. Главное — обеспечить им хорошую вентиляцию и защиту от прямых солнечных лучей.
Если купили свеклу с ботвой, последнюю нужно отрезать, оставив 2-3 сантиметра от корнеплода. Иначе ботва начнет вытягивать из овоща влагу и питательные вещества, и он быстро завянет. Обрезанную ботву можно использовать для приготовления салатов, супов или просто обжарить как гарнир — она не менее полезна, чем сам корнеплод.
Мыть свеклу перед хранением не рекомендуется. Влажная поверхность станет благоприятной средой для развития плесени и бактерий. Если свекла все же испачкалась, просто оботрите ее сухой тканью или бумажным полотенцем.
В холодильнике обрезанная свекла может храниться 2-3 недели в контейнере или перфорированном пакете. Очищенную и нарезанную свеклу лучше употребить в течение 2-3 дней — за это время она сохранит максимум витаминов и полезных веществ.
Вареную или печеную свеклу можно хранить в холодильнике до 5 дней. А вот замораживать этот овощ не рекомендуется — при разморозке он станет мягким и водянистым, потеряет большую часть своих полезных свойств.
Способы приготовления и употребления свеклы
Из свеклы можно готовить очень много всего: салаты, супы, гарниры, выпечку и даже десерты. Причем каждый способ приготовления по-своему хорош и позволяет раскрыть вкус и пользу свеклы с новой стороны.
Несколько идей, как включить свеклу в свой рацион:
- Свежая свекла. Самый простой и полезный способ употребления свеклы — в сыром виде. Для этого корнеплод нужно хорошо вымыть, очистить и натереть на терке. Получившуюся массу можно заправить растительным маслом, лимонным соком, добавить зелень, орехи или семечки — и витаминный салат готов. Особенно хорошо сырая свекла сочетается с морковью, яблоками, сельдереем, козьим сыром.
- Вареная свекла. Вареная свекла — классика нашей кухни. Чтобы сохранить максимум пользы при варке, кладите свеклу в холодную воду и доводите до кипения. Варите корнеплоды в кожуре на среднем огне около часа до готовности. Затем охладите, очистите и используйте по рецепту.
- Печеная свекла. Запекание — один из лучших способов приготовления свеклы. При высокой температуре в ней сохраняется больше витаминов, чем при варке, а вкус становится более насыщенным и сладким за счет карамелизации природных сахаров. Чтобы запечь свеклу, заверните вымытые корнеплоды в фольгу и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40-60 минут. Готовую свеклу очистите и используйте для салатов, супов или как гарнир.
- Свекольный сок. В последнее время свежевыжатые соки стали особенно популярны среди приверженцев здорового образа жизни. И свекольный сок занимает среди них одно из почетных мест. Он особенно полезен для повышения гемоглобина, очищения печени, нормализации давления. Чтобы смягчить специфический вкус свекольного сока, смешивайте его с морковным, яблочным или сельдерейным в пропорции 1:1 или 1:2.
Топ-5 рецептов со свеклой:
1. Классический борщ
Ингредиенты:
- 500 г говядины на косточке
- 1 луковица
- 2 моркови
- 1 корень петрушки
- 1 корень сельдерея
- 2-3 средние свеклы
- 2 картофелины
- 200 г белокочанной капусты
- 2 столовые ложки томатной пасты
- Зелень, соль, перец, лавровый лист по вкусу
Пошаговый рецепт:
Сварить бульон из говядины, добавить нарезанный кубиками картофель. Нашинковать капусту, добавить в кастрюлю. Обжарить на растительном масле нарезанные лук и морковь. Натереть свеклу на крупной терке, добавить к луку и моркови, тушить 5-7 минут.
Добавить томатную пасту, специи, перемешать и тушить еще 5 минут. Выложить зажарку в кастрюлю, варить борщ до готовности свеклы и капусты. При подаче добавить сметану и рубленую зелень.
2. Смузи из свеклы и яблока
Ингредиенты:
- 1 небольшая свекла
- 1 яблоко
- 1 банан
- 200 мл йогурта или кефира
- Мед по вкусу
Пошаговый рецепт:
Свеклу и яблоко очистить и нарезать кубиками. Банан очистить и разломить на несколько частей. Положить свеклу, яблоко и банан в блендер, добавить йогурт или кефир. Взбить все ингредиенты до однородности. При желании добавить мед по вкусу и еще раз взбить.
3. Салат из свеклы с сыром и грецкими орехами
Ингредиенты:
- 2-3 отварные свеклы
- 100 г твердого сыра
- 50 г грецких орехов
- 2-3 зубчика чеснока
- Майонез, соль по вкусу
Пошаговый рецепт:
Свеклу и сыр натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс или мелко нарубить. Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде и порубить. Смешать свеклу, сыр, чеснок и орехи. Заправить салат майонезом, посолить и перемешать.
4. Свекольные котлеты
Ингредиенты:
- 2-3 отварные свеклы
- 1 луковица
- 2-3 столовые ложки манной крупы
- 1 яйцо
- Растительное масло, соль, перец по вкусу
Пошаговый рецепт:
Свеклу и лук пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить манную крупу, яйцо, соль и перец, тщательно перемешать. Сформировать небольшие котлеты и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной или йогуртовым соусом.
5. Винегрет
Ингредиенты:
- 2-3 отварные свеклы
- 2 отварные картофелины
- 2 отварные моркови
- 2 соленых огурца
- 1 банка консервированного зеленого горошка
- 1 луковица
- Растительное масло, соль по вкусу
Пошаговый рецепт:
Отварные овощи и огурцы нарезать мелкими кубиками. Лук нарезать полукольцами, ошпарить кипятком. Смешать все ингредиенты в глубокой миске. Добавить зеленый горошек, заправить растительным маслом и посолить. Аккуратно перемешать и дать винегрету настояться 30-40 минут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.