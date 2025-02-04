На прилавках пермских магазинов стали продавать огромный виноград сорта Шайн Мускат. Его ягоды по размерам напоминают помидоры черри, а в соцсетях он стал новым трендом, сместив дубайский шоколад. Сотрудники URA.RU в Перми попробовали виноград из Китая и поделилась впечатлениями.
Где купить и сколько стоит?
Найти Шайн Мускат в Перми оказалось не так просто. Он продается в некоторых магазинах крупных торговых сетей. Стоимость килограмма — 499,99 рубля. Также корреспондент агентства обнаружил этот виноград в киосках с овощами и фруктами на Центральном рынке, но там он стоил 820 рублей за килограмм.
Какой на вкус?
«Свежий ненавязчивый вкус. В меру сладкий. Если сравнить с другими сортами, то кишмиш кислее, а тайфи слаще», — отметила журналист URA.RU Анна Ташлыкова. Виноград понравился
По мнению корреспондента Максима Анфалова, виноград-гигант по вкусу напоминает киви. Также он отметил, что ожиданий сорт не оправдал, и его цена сильно завышена.
Еще один недостаток обнаружила менеджер по развитию Анна Яхонтова. «Не пахнет виноградом. Остается послевкусие, как будто он ненатуральный. Просто сладкие ягоды без вкуса и аромата», — прокомментировала пермячка.
Остальные дегустаторы положительно оценили вкус и размер винограда. «Интересно попробовать. Мякоть плотная и сочная», — отметил журналист Сергей Горланов. Он добавил, что в винограде есть мелкие косточки, но попадаются они не в каждой ягоде.
Ранее URA.RU рассказало, что у жителей ХМАО гигантский виноград вызвал ажиотаж. А жители Кургана возмущены высокими ценами на него.
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