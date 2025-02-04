04 февраля 2025

Не стоит своих денег: модный гигантский виноград оценили журналисты URA.RU в Перми. Фото

Пермяки оценили гигантский виноград Шайн Мускат, появившийся в магазинах
© Служба новостей «URA.RU»
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Мнения о винограде разделились
Мнения о винограде разделились Фото:

На прилавках пермских магазинов стали продавать огромный виноград сорта Шайн Мускат. Его ягоды по размерам напоминают помидоры черри, а в соцсетях он стал новым трендом, сместив дубайский шоколад. Сотрудники URA.RU в Перми попробовали виноград из Китая и поделилась впечатлениями.

Где купить и сколько стоит?

Найти Шайн Мускат в Перми оказалось не так просто. Он продается в некоторых магазинах крупных торговых сетей. Стоимость килограмма — 499,99 рубля. Также корреспондент агентства обнаружил этот виноград в киосках с овощами и фруктами на Центральном рынке, но там он стоил 820 рублей за килограмм.

Какой на вкус?

«Свежий ненавязчивый вкус. В меру сладкий. Если сравнить с другими сортами, то кишмиш кислее, а тайфи слаще», — отметила журналист URA.RU Анна Ташлыкова. Виноград понравился

По мнению корреспондента Максима Анфалова, виноград-гигант по вкусу напоминает киви. Также он отметил, что ожиданий сорт не оправдал, и его цена сильно завышена.

Еще один недостаток обнаружила менеджер по развитию Анна Яхонтова. «Не пахнет виноградом. Остается послевкусие, как будто он ненатуральный. Просто сладкие ягоды без вкуса и аромата», — прокомментировала пермячка.

Остальные дегустаторы положительно оценили вкус и размер винограда. «Интересно попробовать. Мякоть плотная и сочная», — отметил журналист Сергей Горланов. Он добавил, что в винограде есть мелкие косточки, но попадаются они не в каждой ягоде.

Ранее URA.RU рассказало, что у жителей ХМАО гигантский виноград вызвал ажиотаж. А жители Кургана возмущены высокими ценами на него.

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На прилавках пермских магазинов стали продавать огромный виноград сорта Шайн Мускат. Его ягоды по размерам напоминают помидоры черри, а в соцсетях он стал новым трендом, сместив дубайский шоколад. Сотрудники URA.RU в Перми попробовали виноград из Китая и поделилась впечатлениями. Где купить и сколько стоит? Найти Шайн Мускат в Перми оказалось не так просто. Он продается в некоторых магазинах крупных торговых сетей. Стоимость килограмма — 499,99 рубля. Также корреспондент агентства обнаружил этот виноград в киосках с овощами и фруктами на Центральном рынке, но там он стоил 820 рублей за килограмм. Какой на вкус? «Свежий ненавязчивый вкус. В меру сладкий. Если сравнить с другими сортами, то кишмиш кислее, а тайфи слаще», — отметила журналист URA.RU Анна Ташлыкова. Виноград понравился По мнению корреспондента Максима Анфалова, виноград-гигант по вкусу напоминает киви. Также он отметил, что ожиданий сорт не оправдал, и его цена сильно завышена. Еще один недостаток обнаружила менеджер по развитию Анна Яхонтова. «Не пахнет виноградом. Остается послевкусие, как будто он ненатуральный. Просто сладкие ягоды без вкуса и аромата», — прокомментировала пермячка. Остальные дегустаторы положительно оценили вкус и размер винограда. «Интересно попробовать. Мякоть плотная и сочная», — отметил журналист Сергей Горланов. Он добавил, что в винограде есть мелкие косточки, но попадаются они не в каждой ягоде. Ранее URA.RU рассказало, что у жителей ХМАО гигантский виноград вызвал ажиотаж. А жители Кургана возмущены высокими ценами на него.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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