Белый дом сделал масштабное исключение из режима приостановки зарубежной помощи

Государственный департамент США возобновил большое количество программ зарубежной помощи, которые были приостановлены ранее. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Марко Рубио.
«Госдеп сделал масштабные исключения из режима приостановки зарубежной помощи США, значительная часть таких программ возобновлена», — пишет ТАСС. Издание ссылается на слова политика.
Ранее американское агентство по международному развитию (USAID), ключевой донор финансовой поддержки для Украины, получило указание прекратить реализацию всех своих проектов. Это решение было принято по наставлениям госсекретаря Марко Рубио. В дальнейшем любая финансовая поддержка других стран должна строго соответствовать направлениям внешней политики президента США Дональда Трампа.
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