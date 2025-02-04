Turkish Airlines отменила десятки рейсов из Турции, в том числе в Россию

Авиакомпания Turkish Airlines объявила об отмене десятков рейсов, запланированных на 5 и 6 февраля, включая международные рейсы между Стамбулом и Казанью. Основной причиной отмен стал сильный снегопад с ветром, предсказанный синоптиками.
«Некоторые рейсы нашей авиакомпании, вылет и прилет которых осуществляется из /в Стамбульский аэропорт (IST), отменены 5 и 6 февраля. Из-за ожидаемого снегопада в городе», — сообщил РИА Новости представитель компании Яхъя Устюн.
Помимо рейсов между Стамбулом и Казанью, отмены также затронули внутренние перелеты в Турции и другие международные направления, включая Цюрих, Вену, Мюнхен и Штутгарт. Авиакомпания призывает пассажиров проверять статус рейсов перед поездкой в аэропорт.
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