Челябинцев наказали за утаенных коров, овец и коз

Жителей Челябинской области предупредили о недопустимости утаивать коров, овец, коз и другой скот. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на владельцах животных лежит обязанность сообщать об имуществе через информсистему «Хорриот».
«За январь в регионе инспекторы выдали собственникам неучтенных сельскохозяйственных животных пять предостережений. Требуется соблюдать установленные сроки для проведения маркирования и идентификации животных через информсистему „Хорриот“, — отметил представитель управления.
За помощью в службу обратились брединская и верхнеуральская ветстанции. Нарушителей выявили в селе Мирном и поселке Смеловском. В первом из населенных пунктов двое жителей содержат 13 голов крупного рогатого скота, но учет не ведут. В другом поселке без данных остался целый табун. У супругов в хозяйстве есть две коровы и 50 коз с овцами. Как меняется поголовье, ветслужбу владельцы не информируют, от плановых противоэпизоотических мероприятий отказываются.
На территории региона зарегистрировано более 150 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота и лошадей, 19,1 млн — сельскохозяйственных птиц. Однако проверки показали, что ряд владельцев проигнорировали требования по ведению учета. Не ограничившись предостережениями, в некоторых случаях Россельхознадзор отправил материалы о нарушителях в прокуратуру.
Учесть животных следует в разные сроки, которые зависят от вида животных и формы собственности хозяйства. Например, пересчитать лошадей в личных подсобных хозяйствах следует к 1 марта. В 2024 году в области Россельхознадзор выдал 45 предостережений за отказ от проведения учета скота.
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