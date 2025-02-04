04 февраля 2025

В Кургане откроется резиденция для празднования Масленицы

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В Кургане готовятся к встрече масленичной недели
В Кургане готовятся к встрече масленичной недели Фото:

Резиденция Масленицы в Кургане начнет свою работу в культурно-историческом комплексе «Царево городище». Официальное открытие запланировано на 24 февраля. Об этом информирует администрация города Кургана.

В этом году для посетителей подготовлена особенно богатая и интересная программа, включая встречи с Сударыней Масленицей. «Сказочная Масленица расскажет о своей Резиденции и традициях праздника, а еще поиграет вместе с гостями в масленичные забавы», — информирует сайт мэрии со ссылкой на туристско-информационный центр.

В рамках мероприятия будет функционировать масленичная почта, позволяющая курганцам отправить открытки бесплатно по всей России. В резиденции будут проводиться различные мастер-классы для всех желающих. Так, 26 февраля состоится мастер-класс по рисованию под названием «Ясно Солнце», а 1 марта участников научат изготовлению ватной игрушки «Жаворонок». Эти мероприятия предоставят уникальную возможность не только познакомиться с традициями праздника, но и приобрести новые навыки.

Культурно-исторический комплекс «Царево городище» в Кургане, где скоро начнет работу Резиденция Масленицы, уже известен своей активной культурной деятельностью. Ранее в этом же месте проводились различные мастер-классы и выставки, например, выставка фигурок Дедов Морозов и мастер-классы, что подчеркивает его значимость как центра притяжения культурных событий города.

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Резиденция Масленицы в Кургане начнет свою работу в культурно-историческом комплексе «Царево городище». Официальное открытие запланировано на 24 февраля. Об этом информирует администрация города Кургана. В этом году для посетителей подготовлена особенно богатая и интересная программа, включая встречи с Сударыней Масленицей. «Сказочная Масленица расскажет о своей Резиденции и традициях праздника, а еще поиграет вместе с гостями в масленичные забавы», — информирует сайт мэрии со ссылкой на туристско-информационный центр. В рамках мероприятия будет функционировать масленичная почта, позволяющая курганцам отправить открытки бесплатно по всей России. В резиденции будут проводиться различные мастер-классы для всех желающих. Так, 26 февраля состоится мастер-класс по рисованию под названием «Ясно Солнце», а 1 марта участников научат изготовлению ватной игрушки «Жаворонок». Эти мероприятия предоставят уникальную возможность не только познакомиться с традициями праздника, но и приобрести новые навыки. Культурно-исторический комплекс «Царево городище» в Кургане, где скоро начнет работу Резиденция Масленицы, уже известен своей активной культурной деятельностью. Ранее в этом же месте проводились различные мастер-классы и выставки, например, выставка фигурок Дедов Морозов и мастер-классы, что подчеркивает его значимость как центра притяжения культурных событий города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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