В Кургане откроется резиденция для празднования Масленицы

Резиденция Масленицы в Кургане начнет свою работу в культурно-историческом комплексе «Царево городище». Официальное открытие запланировано на 24 февраля. Об этом информирует администрация города Кургана.
В этом году для посетителей подготовлена особенно богатая и интересная программа, включая встречи с Сударыней Масленицей. «Сказочная Масленица расскажет о своей Резиденции и традициях праздника, а еще поиграет вместе с гостями в масленичные забавы», — информирует сайт мэрии со ссылкой на туристско-информационный центр.
В рамках мероприятия будет функционировать масленичная почта, позволяющая курганцам отправить открытки бесплатно по всей России. В резиденции будут проводиться различные мастер-классы для всех желающих. Так, 26 февраля состоится мастер-класс по рисованию под названием «Ясно Солнце», а 1 марта участников научат изготовлению ватной игрушки «Жаворонок». Эти мероприятия предоставят уникальную возможность не только познакомиться с традициями праздника, но и приобрести новые навыки.
Культурно-исторический комплекс «Царево городище» в Кургане, где скоро начнет работу Резиденция Масленицы, уже известен своей активной культурной деятельностью. Ранее в этом же месте проводились различные мастер-классы и выставки, например, выставка фигурок Дедов Морозов и мастер-классы, что подчеркивает его значимость как центра притяжения культурных событий города.
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