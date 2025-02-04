Челябинская Госавтоинспекция приостановит регистрацию машин и выдачу прав

Регистрационные и экзаменационные подразделения Госавтоинспекции по Челябинской области приостановят работу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции по Челябинской области будут закрыты по техническим причинам. 5 февраля в период с 13:00 до 15:00 часов», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Госавтоинспекция ранее также приостанавливала регистрацию машин и выдачу прав в Челябинской области по техническим причинам. Водителям временно прекратили оказывать государственные услуги в регистрационно-экзаменационных подразделениях региона 6 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!