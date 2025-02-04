04 февраля 2025

Челябинская Госавтоинспекция приостановит регистрацию машин и выдачу прав

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В ведомстве приносят извинения за доставленные неудобства (архивное фото)
В ведомстве приносят извинения за доставленные неудобства (архивное фото) Фото:

Регистрационные и экзаменационные подразделения Госавтоинспекции по Челябинской области приостановят работу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции по Челябинской области будут закрыты по техническим причинам. 5 февраля в период с 13:00 до 15:00 часов», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Госавтоинспекция ранее также приостанавливала регистрацию машин и выдачу прав в Челябинской области по техническим причинам. Водителям временно прекратили оказывать государственные услуги в регистрационно-экзаменационных подразделениях региона 6 ноября. 

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Регистрационные и экзаменационные подразделения Госавтоинспекции по Челябинской области приостановят работу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  «Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции по Челябинской области будут закрыты по техническим причинам. 5 февраля в период с 13:00 до 15:00 часов», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Госавтоинспекция ранее также приостанавливала регистрацию машин и выдачу прав в Челябинской области по техническим причинам. Водителям временно прекратили оказывать государственные услуги в регистрационно-экзаменационных подразделениях региона 6 ноября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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