04 февраля 2025

Назван город-спутник Екатеринбурга с самыми дешевыми «однушками» для аренды. Фото

В городах-спутниках Екатеринбурга сдают квартиры дешевле 20 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Березовский лидирует по ценам на аренду
Березовский лидирует по ценам на аренду Фото:

Самые низкие цены на аренду квартир в пригороде Екатеринбурга зафиксированы в Березовском. Среднюю стоимость для URA.RU подсчитали в сервисе «Циан». 

Снять квартиру в Березовском в среднем стоит 19,1 тысяч рублей. Чуть дороже «однушки» в Арамиле — 20,1 тысяч рублей. 

Самая дорогая аренда — в Верхней Пышме. Там цены достигают 23,1 тысяч рублей в среднем. 

Самые дорогие «однушки» сдают в Верхней Пышме
Самые дорогие «однушки» сдают в Верхней Пышме
Фото:

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Самые низкие цены на аренду квартир в пригороде Екатеринбурга зафиксированы в Березовском. Среднюю стоимость для URA.RU подсчитали в сервисе «Циан».  Снять квартиру в Березовском в среднем стоит 19,1 тысяч рублей. Чуть дороже «однушки» в Арамиле — 20,1 тысяч рублей.  Самая дорогая аренда — в Верхней Пышме. Там цены достигают 23,1 тысяч рублей в среднем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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