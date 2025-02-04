Березовский лидирует по ценам на аренду
Самые низкие цены на аренду квартир в пригороде Екатеринбурга зафиксированы в Березовском. Среднюю стоимость для URA.RU подсчитали в сервисе «Циан».
Снять квартиру в Березовском в среднем стоит 19,1 тысяч рублей. Чуть дороже «однушки» в Арамиле — 20,1 тысяч рублей.
Самая дорогая аренда — в Верхней Пышме. Там цены достигают 23,1 тысяч рублей в среднем.
Самые дорогие «однушки» сдают в Верхней Пышме
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