Mash: завершилось предварительное следствие по теракту в «Крокусе»

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Вскоре дело по теракту отправится в суд
Вскоре дело по теракту отправится в суд Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус сити холле» завершено. Как передают telegram-каналы, арестованы 20 причастных лиц. 

«В рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели. Арестованы 20 фигурантов — четыре исполнителя теракта и 16 соучастников», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката. Отмечается, что дело отправится в суд в ближайшие дни. 

Инцидент произошел 22 марта 2024 года. Четыре террориста ворвались в здание, где устроили массовую стрельбу. В результате атаки здание загорелось, погибло 145 человек.

Позже подозреваемых задержали в Брянской области, на расстоянии 100 километров от границы с Украиной. Им грозит наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.

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Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус сити холле» завершено. Как передают telegram-каналы, арестованы 20 причастных лиц.  «В рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели. Арестованы 20 фигурантов — четыре исполнителя теракта и 16 соучастников», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката. Отмечается, что дело отправится в суд в ближайшие дни.  Инцидент произошел 22 марта 2024 года. Четыре террориста ворвались в здание, где устроили массовую стрельбу. В результате атаки здание загорелось, погибло 145 человек. Позже подозреваемых задержали в Брянской области, на расстоянии 100 километров от границы с Украиной. Им грозит наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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