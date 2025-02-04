04 февраля 2025

В ХМАО медсестра получила страховку за заражение ковидом на рабочем месте

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра получила 30 000 рублей компенсации за заражение ковидом
Медсестра получила 30 000 рублей компенсации за заражение ковидом Фото:

В Нягани (ХМАО) медсестра через суд добилась компенсации в 30 000 рублей за заражение коронавирусом на рабочем месте. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Судом установлен факт заражения истца новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на рабочем месте при исполнении ею трудовых обязанностей и признано право на единовременную страховую выплату», — сообщает telegram-канал. Женщина получила 30 000 рублей, также ей были компенсированы расходы по судебному делу.

Медсестра в инфекционном отделении больницы ухаживала за пациентами с диагнозом COVID-19 и заразилась сама. Ответчик отказал ей в страховой выплате, тогда она обратилась в суд и выиграла дело.

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В Нягани (ХМАО) медсестра через суд добилась компенсации в 30 000 рублей за заражение коронавирусом на рабочем месте. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Судом установлен факт заражения истца новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на рабочем месте при исполнении ею трудовых обязанностей и признано право на единовременную страховую выплату», — сообщает telegram-канал. Женщина получила 30 000 рублей, также ей были компенсированы расходы по судебному делу. Медсестра в инфекционном отделении больницы ухаживала за пациентами с диагнозом COVID-19 и заразилась сама. Ответчик отказал ей в страховой выплате, тогда она обратилась в суд и выиграла дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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