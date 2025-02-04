В ХМАО медсестра получила страховку за заражение ковидом на рабочем месте

В Нягани (ХМАО) медсестра через суд добилась компенсации в 30 000 рублей за заражение коронавирусом на рабочем месте. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Судом установлен факт заражения истца новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на рабочем месте при исполнении ею трудовых обязанностей и признано право на единовременную страховую выплату», — сообщает telegram-канал. Женщина получила 30 000 рублей, также ей были компенсированы расходы по судебному делу.
Медсестра в инфекционном отделении больницы ухаживала за пациентами с диагнозом COVID-19 и заразилась сама. Ответчик отказал ей в страховой выплате, тогда она обратилась в суд и выиграла дело.
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