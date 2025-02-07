«Раз сто уже хоронили»: куда пропал тюменский человек-мем Егорка «Зашибу»

В 2012 году имя Егора Терентьева из Тюмени прогремело на весь Youtube. Там появились десятки роликов, на кадрах которых вечно пьяный молодой человек ругается с соседями, материт прохожих, рассуждает о жизни и танцует. Многим пользователям интернета такой контент зашел, и тюменец обрел известность: у него появились фанаты и подписчики со всей России, которые стали помогать ему деньгами, продуктами и водкой. Но со временем популярность Егорки «Зашибу» сошла на нет, а сам он полностью пропал из интернета и ушел в забвение.
"Егорка "Зашибу" для российского интернета — это явление. Парень, который ведет максимально маргинальный образ жизни, стал популярным среди пользователей Youtube благодаря своей непосредственности и простоте. Одни любили смотреть его ролики, потому что под маской вечно пьяного агрессивного мужчины скрывался добрый человек сложной судьбы: это проглядывалось. Другие — потому что он много пил и очень сильно ругался матом. На прохожих, соседей, друзей. Это тоже контент, хотя своеобразный", — рассказал агентству один из тюменских медиаэкспертов.
Егорка. Начало
Егор Терентьев родился в Тюмени 11 мая 1981 года. По словам местных жителей, он с ранних лет ведет асоциальный образ жизни и не раз становился участником дебошей и пьяных разборок, за что его неоднократно забирали в местный отдел сначала милиции, а затем — полиции. Паспорта у мужчины никогда не было, трудовой книжки тоже. Соседи говорят, что он вообще официально никогда не работал, перебиваясь в основном случайными халтурами.
«Егорка, он, знаете, такой сосед из 90-х, который наверное у каждого был в то время. Когда трезвый — добрый, всем помогает. Когда пьяный — агрессивный, на всех ругается, лезет в драку. Но при этом, трезвым почти никогда не бывает. Что еще сказать про него? Ну, его тут у нас, на Широтной, каждая собака знает. В отделе полиции №1 ему вообще стоит уже отдельный кабинет делать, раньше его туда чуть ли не каждую неделю забирали. То подерется с кем-нибудь, то его побьют, то просто пьяный по улице идет, а на встречу полицейский УАЗик. Пакуют, увозят. Когда на него неожиданно упала слава, удивились даже полицейские. Никто никогда не ожидал от него чего-то путевого, потому что кроме водки Егора в то время мало что интересовало», — рассказал агентству один из соседей Терентьева.
Мужчина живет в обычной многоэтажке на улице Широтной, где и снималось большинство видеороликов с его участием. Первый, и самый популярный из них, появился на Youtube в 2012 году. Его автором стал сосед Терентьева, который в то время занимался профессиональной видеосъемкой свадеб и других торжественных мероприятий. На кадрах записи пьяный Егорка громко ругается матом, рассказывает о том, как пытался устроиться на работу и провоцирует на драку лучшего друга по имени Василий. Съемка на качественную технику, профессиональный монтаж видео и колоритный персонаж в кадре сделали свое дело: тюменец проснулся знаменитым.
Что было дальше
Популярность Терентьева набирала обороты. В интернете он получил прозвище Егорка «Зашибу»: потому что часто повторял это слово в своих роликах и грозился наказать всех, кто несправедливо обижает других людей. На волне успеха сосед тюменца снял и смонтировал еще несколько профессиональных видео с участием тюменца, которые чем-то походили на lifestyle видеоблог. Но с акцентом на маргинальность происходящего вокруг. В кадре рядом с главным героем постоянно появлялись новые персонажи, но трезвых людей среди них практически не было. Несмотря на это, количество подписчиков его канала неуклонно росло.
"Терентьев начал получать посылки со всей России. Люди отправляли ему качественную одежду, алкоголь, продукты и игрушки для племянников. Посылки в буквальном смысле шли нескончаемой вереницей. Егорка стал узнаваемым и среди горожан, которые нередко угощали его водкой, встретив в магазине. Но у этой популярности есть и обратная сторона. Не справившись с упавшим на голову благополучием, Терентьев стал чаще пить", — отметил медиаэксперт в разговоре с URA.RU.
Однажды Егорка пожаловался, что никогда не выезжал за пределы Тюмени, потому что у него нет паспорта. Один из тюменских журналистов вызвался помочь ему с получением документов. Собрал необходимые справки, выписки и дал денег на уплату пошлины — 200 рублей. Егорке «Зашибу» оставалось только заплатить ее и обратиться в ЗАГС. Вместо этого он пропил деньги и забросил идею с получением гражданства.
Слухи о смерти и забвение
В какой-то момент, Терентьев полностью пропал из интернета, а новые ролики с участием тюменца перестали появляться на Youtube. Тогда же пользователи Рунета предположили, что Егорка умер. Учитывая образ жизни мужчины, многим такая версия событий показалась правдоподобной.
«В интернете его уже раз 100 похоронили. Однако на деле все оказалось намного прозаичнее: Егорку просто перестали снимать. По некоторым данным, сосед-видеограф, который сделал из Егорки „звезду“, уехал из России и продолжил профессиональную деятельность за границей. А Терентьев был забыт. Некоторые тюменцы предпринимали попытки реанимировать его как интернет-персонажа, но без каких-либо серьезных усилий. Какое-то время на Youtube публиковались ролики, снятые на телефон, где Егорка передавал приветы разным людям. Но со временем исчезли и они», — пояснил медиаэксперт в беседе с агентством.
Популярность Терентьева в сети исчезла также быстро, как и появилась. По словам соседей, он снова начал много пить. В том числе, до беспамятного состояния.
Егорка Зашибу жив?
Именно так выглядит в российских поисковых системах один из самых популярных запросов, связанных с именем Терентьева. Корреспонденты URA.RU побывали во дворе, где снимались видеоролики с участием тюменца, и выяснили — жив. Егорка «Зашибу» бросил пить и ведет затворнический образ жизни. По словам соседей, иногда срывается, но ненадолго: злоупотребление алкоголем сказалось на состоянии здоровья Терентьева и он перестал видеть на один глаз. Память о былой «славе» осталась только в старых роликах на Youtube. Даже двор многоэтажки, в которой живет Терентьев, уже не тот. После реконструкции, которая прошла там в 2016 году, он изменился до неузнаваемости. И о былых событиях там ничего не напоминает.
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