В Перми Роспотребнадзор закрыл два кафе из-за антисанитарии

В Перми 5 февраля закрылась «Настоящая пекарня» на улице Революции, 68б и торговая точка на улице Лодыгина, 5. Такое решение принял региональный Роспотребнадзор из-за нарушений, которые обнаружили при проверке заведений. Об этом сказано на сайте Свердловского районного суда.
«Поступило дело для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности по оказанию услуги общественного питания в кафе-пекарня „Настоящая пекарня“ по адресу: город Пермь, улица Революции, дом 68б. Также поступил протокол о приостановлении деятельности по оказанию услуги общественного питания по адресу: город Пермь, улица Лодыгина, дом 5», — сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что кафе на улице Лодыгина, 5 проверили из-за массового отравления шаурмой в кафе Cosmos в Кунгуре. Предприниматель, владеющий торговой точкой в Перми, поставлял продукты в кунгурское кафе. Во время проверки Роспотребнадзор обнаружил, что мясо и птица хранятся на полу, а не в холодильниках, в помещении нет моечных ванн и средств дезинфекции. «Настоящую пекарню» закрыли из-за торговли просроченной выпечкой, а также из-за отсутствия горячей и холодной воды.
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