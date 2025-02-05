Депутаты законодательного собрания Свердловской области приехали в Донецкую народную республику, где поделились опытом с местными парламентариями. В частности, рассказали о наработках региона в сфере ЖКХ, медицине и спорте, а также о практике исполнения регионального бюджета. Подробности встречи опубликованы на сайте Народного совета ДНР.
«Коллеги из уральского региона поделились с нами своим опытом во многих ключевых направлениях законотворческой деятельности. В частности, [спикер заксобрания] Людмила Бабушкина рассказала, как строится работа на закрепленных за парламентариями округах, какова структура законодательного органа власти Свердловской области», — поделился председатель Народного совета Константин Кузьмин.
Отдельно он указал, что с некоторыми свердловскими депутатами знаком давно — Вячеславом Вегнером, Тарасом Исаковым, Вячеславом Брозовским. За активную общественно-политическую деятельность в республике им вручили благодарности.
Помимо этого свердловские депутаты встретились с местным общественником Андреем Крамаром. «После ранее заключенного договора о межпарламентском сотрудничестве Константин Александрович Кузьмин провел расширенное совещание вместе с депутатами Народного Совета ДНР», — добавил он.
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