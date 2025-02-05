Бабушка из Пермского края узнала правду о внуке в эфире скандального шоу

Пенсионерка Людмила Хозишева из Пермского края снялась в ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ, чтобы выяснить, является ли ее внук родным ребенком ее умершего сына. Она подозревает, что невестка могла забеременеть от арабского шейха.
«Меньше года назад у Людмилы Хозишевой не стало сына Дениса. Теперь, когда встал вопрос о наследстве, женщина хочет знать, действительно ли официальный 16-летний сын Дениса родной ему по крови. Вероятность кровного родства Людмилы Хозишевой и 16-летнего внука составляет 0%», — сообщила ведущая телепередачи.
Уточняется, что мать ребенка Гульнара тоже скончалась. Про нее известно, что Гульнара была девушкой по вызову. Незадолго до беременности она уехала за границу, где работала в сфере интимных услуг. Но после возвращения Гульнары в Россию Денис поверил девушке, что это именно его сын. Сейчас ребенка воспитывает мать Гульнары.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!