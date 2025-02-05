Власти Петербурга предложили утроить штрафы для безбилетников

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предложил увеличить штрафы для пассажиров, не оплативших проезд втрое. Это изменение может повлечь за собой трехкратное увеличение текущих штрафных санкций. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Смольного.
«Проезд по маршрутам регулярных перевозок без оплаты проезда влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей», — говорится в законопроекте «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», опубликованном на сайте Смольного. В настоящее время за проезд без билета в общественном транспорте Петербурга предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Это касается не только взрослых пассажиров, но и неоплаченного проезда детей, а также провоза багажа без соответствующей оплаты.
Предложенное увеличение штрафов направлено на усиление дисциплины и соблюдения правил пользования общественным транспортом. Проект поправок уже был направлен на антикоррупционную экспертизу. Это позволяет ожидать, что после прохождения всех необходимых процедур, изменения могут быть приняты и вступить в силу в ближайшее время.
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