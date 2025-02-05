05 февраля 2025

Волгоградский аэропорт закрыли из-за угрозы безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации
Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Фото:

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 21:38 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Конкретные причины происшествия не раскрываются.

Ранее аэропорт Волгограда закрывали в ночь на 3 февраля. Тогда причинами введения мер также было обеспечение безопасности полетов.

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Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 21:38 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Конкретные причины происшествия не раскрываются. Ранее аэропорт Волгограда закрывали в ночь на 3 февраля. Тогда причинами введения мер также было обеспечение безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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