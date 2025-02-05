Волгоградский аэропорт закрыли из-за угрозы безопасности

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 21:38 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Конкретные причины происшествия не раскрываются.
Ранее аэропорт Волгограда закрывали в ночь на 3 февраля. Тогда причинами введения мер также было обеспечение безопасности полетов.
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