Аэропорт Волгограда закрыли для полетов

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Воздушная гавань временно не принимает не отправляет авиарейсы
Воздушная гавань временно не принимает не отправляет авиарейсы Фото:

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на использование воздушного пространства, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщила Росавиация в своем telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 21:42 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград <…> Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Ранее ограничения были введены в международном аэропорту Ульяновска «Баратаевка». Там приостановили прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации объяснили меры обеспечением безопасности.

Обновлено в 00:57 мск

В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмена ограничений произошла в 23:52 мск, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. 

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В аэропорту Волгограда ввели ограничения на использование воздушного пространства, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщила Росавиация в своем telegram-канале. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 21:42 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград <…> Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении. Ранее ограничения были введены в международном аэропорту Ульяновска «Баратаевка». Там приостановили прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации объяснили меры обеспечением безопасности. Обновлено в 00:57 мск В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмена ограничений произошла в 23:52 мск, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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