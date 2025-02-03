Аэропорт Волгограда закрыли для полетов

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на использование воздушного пространства, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщила Росавиация в своем telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 21:42 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград <…> Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.
Ранее ограничения были введены в международном аэропорту Ульяновска «Баратаевка». Там приостановили прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации объяснили меры обеспечением безопасности.
Обновлено в 00:57 мск
В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмена ограничений произошла в 23:52 мск, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
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