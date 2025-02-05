05 февраля 2025

Захарова вспомнила бронтозавра после заявления Британии об Украине

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Захарова вспомнила Юрский период, комментируя заявление главы МИД Британии
Захарова вспомнила Юрский период, комментируя заявление главы МИД Британии Фото:

Партнерство Великобритании и Украины насчитывает больше, чем тысячу лет, как заявил глава МИД Соединенного королевства Дэвид Лэмми. Их сотрудничество началось во времена, когда они вместе охотились на бронтозавра, пошутила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«„Британско-украинское партнерство насчитывает тысячи лет“(цитата заявления Лэмми — прим. URA.RU)… и уходит корнями в подножья египетских пирамид? А чего так мало-то? Ещё на бронтозавра вместе охотились», — написала представитель МИД РФ в своем telegram-канале.

Ранее Лэмми на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о многовековом партнерстве Соединенного Королевства с Украиной, поскольку «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей». Видео с их беседой было опубликовано в соцсети X.

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Партнерство Великобритании и Украины насчитывает больше, чем тысячу лет, как заявил глава МИД Соединенного королевства Дэвид Лэмми. Их сотрудничество началось во времена, когда они вместе охотились на бронтозавра, пошутила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. «„Британско-украинское партнерство насчитывает тысячи лет“(цитата заявления Лэмми — прим. URA.RU)… и уходит корнями в подножья египетских пирамид? А чего так мало-то? Ещё на бронтозавра вместе охотились», — написала представитель МИД РФ в своем telegram-канале. Ранее Лэмми  на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о многовековом партнерстве Соединенного Королевства с Украиной , поскольку «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей». Видео с их беседой было опубликовано в соцсети X.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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