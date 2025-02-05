Британия уверила Зеленского, что выбирала жен из украинских принцесс

Партнерские отношения Великобритании и Украины насчитывают сотни и тысячи лет, в течение которых «киевские принцессы» становились женами «британских князей». Об этом заявил глава МИД королевства Дэвид Лэмми на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей. Наше партнерство — оно про сотни и тысячи лет», — перевел украинский диктор выступление Лэмми. Видео со встречи опубликовано в telegram-канале Зеленского.
Каких именно принцесс и князей имел в виду Лэмми, не уточняется. Ранее Зеленский заявлял, что не знает, куда делись 200 млрд долларов, выделенных США. А говоря о предоставленном оружии, указал, что оно было произведено еще в прошлом веке.
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