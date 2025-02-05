05 февраля 2025

Британия уверила Зеленского, что выбирала жен из украинских принцесс

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Зеленский встретился с главой МИД Британии Лэмми, который заверил его в многовековой дружбе стран
Зеленский встретился с главой МИД Британии Лэмми, который заверил его в многовековой дружбе стран Фото:

Партнерские отношения Великобритании и Украины насчитывают сотни и тысячи лет, в течение которых «киевские принцессы» становились женами «британских князей». Об этом заявил глава МИД королевства Дэвид Лэмми на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей. Наше партнерство — оно про сотни и тысячи лет», — перевел украинский диктор выступление Лэмми. Видео со встречи опубликовано в telegram-канале Зеленского. 

Каких именно принцесс и князей имел в виду Лэмми, не уточняется. Ранее Зеленский заявлял, что не знает, куда делись 200 млрд долларов, выделенных США. А говоря о предоставленном оружии, указал, что оно было произведено еще в прошлом веке. 

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Партнерские отношения Великобритании и Украины насчитывают сотни и тысячи лет, в течение которых «киевские принцессы» становились женами «британских князей». Об этом заявил глава МИД королевства Дэвид Лэмми на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей. Наше партнерство — оно про сотни и тысячи лет», — перевел украинский диктор выступление Лэмми. Видео со встречи опубликовано в telegram-канале Зеленского.  Каких именно принцесс и князей имел в виду Лэмми, не уточняется. Ранее Зеленский заявлял, что не знает, куда делись 200 млрд долларов, выделенных США. А говоря о предоставленном оружии, указал, что оно было произведено еще в прошлом веке. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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