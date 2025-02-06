Умеров заверил, что у украинцев появились роботы в зоне СВО

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В бригады ВСУ внедрят роботизированные подразделения, заявил Умеров
В бригады ВСУ внедрят роботизированные подразделения, заявил Умеров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В бригады ВСУ внедрят роботизированные подразделения, которые будут задействованы на фронте для наступления, обороны, логистики, эвакуации раненых, разминирования и минирования. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. 

«Внедряем в силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, позволяющий масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии», — заявил Умеров в своем telegarm-канале.

Он добавил, что такие системы уже успешно используются на полях сражений. По его словам, эта инициатива основана на результатах тестирований, которые проводились начиная с лета 2024 года и были реализованы в тесном сотрудничестве с военнослужащими. 

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В бригады ВСУ внедрят роботизированные подразделения, которые будут задействованы на фронте для наступления, обороны, логистики, эвакуации раненых, разминирования и минирования. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.  «Внедряем в силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, позволяющий масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии», — заявил Умеров в своем telegarm-канале. Он добавил, что такие системы уже успешно используются на полях сражений. По его словам, эта инициатива основана на результатах тестирований, которые проводились начиная с лета 2024 года и были реализованы в тесном сотрудничестве с военнослужащими. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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