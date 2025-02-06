Умеров заверил, что у украинцев появились роботы в зоне СВО

В бригады ВСУ внедрят роботизированные подразделения, которые будут задействованы на фронте для наступления, обороны, логистики, эвакуации раненых, разминирования и минирования. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Внедряем в силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, позволяющий масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии», — заявил Умеров в своем telegarm-канале.
Он добавил, что такие системы уже успешно используются на полях сражений. По его словам, эта инициатива основана на результатах тестирований, которые проводились начиная с лета 2024 года и были реализованы в тесном сотрудничестве с военнослужащими.
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