Володин раскрыл, насколько осложнится жизнь мигрантов в РФ

Председатель ГД Володин: нелегальные мигранты не смогут покупать недвижимость
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Володин рассказал о новых ограничениях для мигрантов на территории РФ
Володин рассказал о новых ограничениях для мигрантов на территории РФ Фото:

Иностранные граждане, на которых наложен режим депортации, будут заноситься в специальный список контролируемых лиц. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в отношении таких лиц добавится ряд новых ограничений, например, запрет на покупку недвижимости.

«Теперь иностранные граждане, в отношении которых введен режим высылки, будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц. Они не смогут открывать банковские счета и приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество», — рассказал Володин в своем telegram-канале

В новый перечь ограничений также добавили запрет на управление транспортными средствами и возможность получения водительских прав. Кроме того, мигрантам нельзя будет заключать брак и менять место жительства в РФ без разрешения МВД. 

Ранее стало известно, что на территории России нелегально находятся 670 тысяч человек. Женщины и дети составляют более половины от этого количества. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.

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Иностранные граждане, на которых наложен режим депортации, будут заноситься в специальный список контролируемых лиц. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в отношении таких лиц добавится ряд новых ограничений, например, запрет на покупку недвижимости. «Теперь иностранные граждане, в отношении которых введен режим высылки, будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц. Они не смогут открывать банковские счета и приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество», — рассказал Володин в своем telegram-канале.  В новый перечь ограничений также добавили запрет на управление транспортными средствами и возможность получения водительских прав. Кроме того, мигрантам нельзя будет заключать брак и менять место жительства в РФ без разрешения МВД.  Ранее стало известно, что на территории России нелегально находятся 670 тысяч человек. Женщины и дети составляют более половины от этого количества. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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