Володин раскрыл, насколько осложнится жизнь мигрантов в РФ

Иностранные граждане, на которых наложен режим депортации, будут заноситься в специальный список контролируемых лиц. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в отношении таких лиц добавится ряд новых ограничений, например, запрет на покупку недвижимости.
«Теперь иностранные граждане, в отношении которых введен режим высылки, будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц. Они не смогут открывать банковские счета и приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество», — рассказал Володин в своем telegram-канале.
В новый перечь ограничений также добавили запрет на управление транспортными средствами и возможность получения водительских прав. Кроме того, мигрантам нельзя будет заключать брак и менять место жительства в РФ без разрешения МВД.
Ранее стало известно, что на территории России нелегально находятся 670 тысяч человек. Женщины и дети составляют более половины от этого количества. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.
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