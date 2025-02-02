В МВД заявили, что в РФ находится более полумиллиона нелегальных мигрантов

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В МВД назвали количество мигрантов, пребывающих на территории России нелегально
В МВД назвали количество мигрантов, пребывающих на территории России нелегально Фото:

В России в настоящее время проживает более 600 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.

«В настоящий момент на территории Российской Федерации нелегально находятся 670 тысяч человек», — сообщил Александр Горовой. Его слова передает «Комсомольская правда».

По его данным, более половины из этого количества человек — женщины и дети. Горовой напомнил, что до 30 апреля 2025 года все нелегальные граждане имеют право обратиться в профильные ведомства, чтобы решить вопрос о личном правовом статусе.

В 2024 году из России было выдворено более 80 тысяч иностранцев, нарушивших режим пребывания в стране. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Кроме того, с 5 февраля сотрудники правоохранительных органов смогут депортировать мигрантов без решения суда.

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В России в настоящее время проживает более 600 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой. «В настоящий момент на территории Российской Федерации нелегально находятся 670 тысяч человек», — сообщил Александр Горовой. Его слова передает «Комсомольская правда». По его данным, более половины из этого количества человек — женщины и дети. Горовой напомнил, что до 30 апреля 2025 года все нелегальные граждане имеют право обратиться в профильные ведомства, чтобы решить вопрос о личном правовом статусе. В 2024 году из России было выдворено более 80 тысяч иностранцев, нарушивших режим пребывания в стране. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Кроме того, с 5 февраля сотрудники правоохранительных органов смогут депортировать мигрантов без решения суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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