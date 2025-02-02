В МВД заявили, что в РФ находится более полумиллиона нелегальных мигрантов

В России в настоящее время проживает более 600 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.
«В настоящий момент на территории Российской Федерации нелегально находятся 670 тысяч человек», — сообщил Александр Горовой. Его слова передает «Комсомольская правда».
По его данным, более половины из этого количества человек — женщины и дети. Горовой напомнил, что до 30 апреля 2025 года все нелегальные граждане имеют право обратиться в профильные ведомства, чтобы решить вопрос о личном правовом статусе.
В 2024 году из России было выдворено более 80 тысяч иностранцев, нарушивших режим пребывания в стране. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Кроме того, с 5 февраля сотрудники правоохранительных органов смогут депортировать мигрантов без решения суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.