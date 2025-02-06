Mash: легкоатлетка Светлана Мастеркова угодила в больницу с опухолью мозга

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У Мастерковой диагностировали агрессивную злокачественную опухоль в мозге
У Мастерковой диагностировали агрессивную злокачественную опухоль в мозге Фото:

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова доставлена в одну из московских клиник после того, как у нее обнаружили агрессивную опухоль головного мозга. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Летом 2024 года спортсменка уже попадала в больницу из-за потери речи во время физических нагрузок.

«Светлану Мастеркову госпитализировали. У нее диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга», — передает telegram-канал. Отмечается, что через полтора месяца после первой госпитализации летом 2024 года Мастеркову прооперировали, применив микрохирургический метод для удаления опухоли. Она также прошла несколько курсов химиотерапии.

Впоследствии у Мастерковой начались осложнения, в том числе серьезные нарушения зрения, проблемы с сердечно-сосудистой системой и боли в суставах. Недавно ей были введены внутривенные антитуморные препараты, после чего ее отпустили из больницы домой с рекомендацией продолжать наблюдение у онколога. Состояние Мастерковой оценивается как удовлетворительное, однако симптомы заболевания продолжают проявляться.

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Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова доставлена в одну из московских клиник после того, как у нее обнаружили агрессивную опухоль головного мозга. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Летом 2024 года спортсменка уже попадала в больницу из-за потери речи во время физических нагрузок. «Светлану Мастеркову госпитализировали. У нее диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга», — передает telegram-канал. Отмечается, что через полтора месяца после первой госпитализации летом 2024 года Мастеркову прооперировали, применив микрохирургический метод для удаления опухоли. Она также прошла несколько курсов химиотерапии. Впоследствии у Мастерковой начались осложнения, в том числе серьезные нарушения зрения, проблемы с сердечно-сосудистой системой и боли в суставах. Недавно ей были введены внутривенные антитуморные препараты, после чего ее отпустили из больницы домой с рекомендацией продолжать наблюдение у онколога. Состояние Мастерковой оценивается как удовлетворительное, однако симптомы заболевания продолжают проявляться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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