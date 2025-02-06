Mash: легкоатлетка Светлана Мастеркова угодила в больницу с опухолью мозга

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова доставлена в одну из московских клиник после того, как у нее обнаружили агрессивную опухоль головного мозга. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Летом 2024 года спортсменка уже попадала в больницу из-за потери речи во время физических нагрузок.
«Светлану Мастеркову госпитализировали. У нее диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга», — передает telegram-канал. Отмечается, что через полтора месяца после первой госпитализации летом 2024 года Мастеркову прооперировали, применив микрохирургический метод для удаления опухоли. Она также прошла несколько курсов химиотерапии.
Впоследствии у Мастерковой начались осложнения, в том числе серьезные нарушения зрения, проблемы с сердечно-сосудистой системой и боли в суставах. Недавно ей были введены внутривенные антитуморные препараты, после чего ее отпустили из больницы домой с рекомендацией продолжать наблюдение у онколога. Состояние Мастерковой оценивается как удовлетворительное, однако симптомы заболевания продолжают проявляться.
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