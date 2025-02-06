Спустя год в суде рассмотрят дело о теракте в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Материалы расследования по «Крокус Сити Холлу» ожидают в суде
Материалы расследования по «Крокус Сити Холлу» ожидают в суде Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Расследование по террористическому акту в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено. Как сообщают адвокаты обвиняемых, дело будет передано в суд.

«Адвокаты обвиняемых по делу о теракте в „Крокусе“ ожидают поступления дела в суд для рассмотрения по существу», — передает telegram-канал РИА Новости. Ожидается, что материалы поступят в суд к концу марта, спустя год после трагедии.

Ранее завершилось предварительное расследование по данному теракту. Было опрошено более 1700 человек, арестованы 20 фигурантов.

22 марта 2024 года группа из четырех террористов проникла в «Крокус Сити Холл» и начала стрельбу. В результате нападения здание загорелось. Погибло 145 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Расследование по террористическому акту в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено. Как сообщают адвокаты обвиняемых, дело будет передано в суд. «Адвокаты обвиняемых по делу о теракте в „Крокусе“ ожидают поступления дела в суд для рассмотрения по существу», — передает telegram-канал РИА Новости. Ожидается, что материалы поступят в суд к концу марта, спустя год после трагедии. Ранее завершилось предварительное расследование по данному теракту. Было опрошено более 1700 человек, арестованы 20 фигурантов. 22 марта 2024 года группа из четырех террористов проникла в «Крокус Сити Холл» и начала стрельбу. В результате нападения здание загорелось. Погибло 145 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...