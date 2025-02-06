Спустя год в суде рассмотрят дело о теракте в «Крокусе»

Расследование по террористическому акту в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено. Как сообщают адвокаты обвиняемых, дело будет передано в суд.
«Адвокаты обвиняемых по делу о теракте в „Крокусе“ ожидают поступления дела в суд для рассмотрения по существу», — передает telegram-канал РИА Новости. Ожидается, что материалы поступят в суд к концу марта, спустя год после трагедии.
Ранее завершилось предварительное расследование по данному теракту. Было опрошено более 1700 человек, арестованы 20 фигурантов.
22 марта 2024 года группа из четырех террористов проникла в «Крокус Сити Холл» и начала стрельбу. В результате нападения здание загорелось. Погибло 145 человек.
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