Shot: внучка экс-мэра Тархова расправилась с ним на Новый год

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Арестованная внучка убитого Тархова могла расправиться с ним в Новый год
Арестованная внучка убитого Тархова могла расправиться с ним в Новый год Фото:

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина могла убить деда и его жену под Новый год. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Предварительно, тела убитых были расчленены и увезены на автомобиле. Кроме того, на месте преступления обнаружены некоторые фрагменты тел жертв.

«Внучка экс-мэра Тархова зверски расправилась с ним и его супругой на Новый год. Соседи, которых удалось опросить по адресу проживания экс-мэра, рассказали, что последний раз его семью видели перед праздником», — передает telegram-канал. Отмечается, что Екатерина редко навещала дедушку. 

Из последних данных стало известно, что подозреваемая проживала в том же жилом комплексе «Твинс», что и ее дедушка. Это объясняет отсутствие подозрений у охраны при ее визитах.

На данный момент Екатерина арестована по подозрению в убийстве. Она могла вывезти тела дедушки и бабушки на такси. Также известно, что девушка употребляла наркотики. Среди причин убийства telegram-канал 112 приводит следующую: получение денег умерших родственников. Свою вину Екатерина не признает и отказывается сотрудничать со следствием.

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Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина могла убить деда и его жену под Новый год. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Предварительно, тела убитых были расчленены и увезены на автомобиле. Кроме того, на месте преступления обнаружены некоторые фрагменты тел жертв. «Внучка экс-мэра Тархова зверски расправилась с ним и его супругой на Новый год. Соседи, которых удалось опросить по адресу проживания экс-мэра, рассказали, что последний раз его семью видели перед праздником», — передает telegram-канал. Отмечается, что Екатерина редко навещала дедушку.  Из последних данных стало известно, что подозреваемая проживала в том же жилом комплексе «Твинс», что и ее дедушка. Это объясняет отсутствие подозрений у охраны при ее визитах. На данный момент Екатерина арестована по подозрению в убийстве. Она могла вывезти тела дедушки и бабушки на такси. Также известно, что девушка употребляла наркотики. Среди причин убийства telegram-канал 112 приводит следующую: получение денег умерших родственников. Свою вину Екатерина не признает и отказывается сотрудничать со следствием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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