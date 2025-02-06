Внучку убитого экс-мэра Самары арестовали

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Екатерину Тархову заключили под стражу по подозрению в убийстве экс-мэра Самары
Екатерину Тархову заключили под стражу по подозрению в убийстве экс-мэра Самары Фото:

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, подозреваемая в его убийстве, арестована. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Сейчас рассматриваются различные версии совершения преступления и устанавливаются его обстоятельства. 

«Следственными органами СК России по Самарской области расследуется уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Самары и его супруги (ч.2 ст. 105 УК РФ). На причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу», — заявили в СК РФ. РИА Новости утверждают, что речь идет про Екатерину Тархову. 

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что внучка Виктора Тархова употребляла наркотики. Тела бывшего мэра и его жены Натальи нашли в квартире девушки.

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Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, подозреваемая в его убийстве, арестована. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Сейчас рассматриваются различные версии совершения преступления и устанавливаются его обстоятельства.  «Следственными органами СК России по Самарской области расследуется уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Самары и его супруги (ч.2 ст. 105 УК РФ). На причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу», — заявили в СК РФ. РИА Новости утверждают, что речь идет про Екатерину Тархову.  Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что внучка Виктора Тархова употребляла наркотики. Тела бывшего мэра и его жены Натальи нашли в квартире девушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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