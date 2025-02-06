Внучку убитого экс-мэра Самары арестовали

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, подозреваемая в его убийстве, арестована. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Сейчас рассматриваются различные версии совершения преступления и устанавливаются его обстоятельства.
«Следственными органами СК России по Самарской области расследуется уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Самары и его супруги (ч.2 ст. 105 УК РФ). На причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу», — заявили в СК РФ. РИА Новости утверждают, что речь идет про Екатерину Тархову.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что внучка Виктора Тархова употребляла наркотики. Тела бывшего мэра и его жены Натальи нашли в квартире девушки.
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