РЕН ТВ: внучка убитого экс-мэра Самары употребляла наркотики

Внучка экс-главы Самары Виктора Тархова, подозреваемая в его убийстве, употребляла наркотические вещества. Об этом сообщили журналисты, уточнив, что девушка вывозила останки тел бывшего мэра и его жены Натальи на такси.
«Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены, их внучка, употребляла наркотики», — передает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что фрагменты тел Тархова и его супруги нашли в квартире девушки.
Об убийстве Виктора Тархова и его жены стало известно 5 февраля. На данный момент по делу задержана их внучка. По предварительным данным следствия, мотивом преступления могло стать стремление к получению наследства. Сразу после совершения предполагаемого убийства внучка Тарховых начала активно распоряжаться имуществом умерших родственников. Так, она пыталась продать автомобиль Toyota RAV4, принадлежащий Виктору Тархову, используя подложную доверенность. Кроме того, девушка пыталась продать коллекции икон и ювелирных украшений и осуществляла сделки с имуществом с использованием фальсифицированных документов.
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