Курганской области 82 года: как регион появился на карте

Курганская область отмечает 82-ю годовщину со дня своего образования. Однако, как показывают архивные документы, история создания региона началась задолго до 6 февраля 1943 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР было оформлено его появление на карте РСФСР. Главный архивист государственного архива социально-политической истории Курганской области Валерий Алексеев и директор ГКУ «ГАСПИКО» Борис Шалютин передали журналистам предысторию региона.
«6 февраля исполняется 82 года с того дня, как была образована Курганская область. К тому времени за прошедшие с 22 июня 1941 года почти шестьсот дней Великой Отечественной войны в Зауралье из центральных областей РСФСР и с территории Белоруссии и Украины были эвакуированы более 73 000 человек. 30 000 из них стали теперь работать в колхозах, совхозах, госучреждениях и на промышленных предприятиях, большинство которых передислоцировались в Курган, Шадринск и другие населенные пункты из Москвы, Минска, Одессы и прочих городов Советского Союза», — пишет местная газета «Курган и курганцы».
В два крупнейших города области во время войны были переведены учебные заведения как военного, так и гражданского направления. Кроме того, на территории образованной области были размещены эвакуационные госпитали вдоль железнодорожных линий. Общепринятое мнение заключается в том, что именно эти изменения, наложенные условиями военного времени, послужили основанием для создания области.
В 1920-1930-е годы в СССР активно менялись границы регионов. Уральская область, объединявшая территории нынешних Пермской, Екатеринбургской, Челябинской и Тюменской областей, в январе 1934 года была разделена на три: Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую. Причиной стало то, что управлять такой огромной территорией было сложно. Восточная часть Челябинской области должна была стать Курганской областью, с акцентом на сельское хозяйство.
Планы по созданию Курганской области были отложены из-за изменений во внешней политике СССР. Но с началом Великой Отечественной войны проект был вновь рассмотрен, и 6 февраля 1943 года Курганская область была образована.
Согласно проекту 1939 года, новая область должна была состоять из районов, тяготеющих к Кургану, с развитым сельским хозяйством. В ее состав планировалось включить 1438 колхозов, 28 совхозов и 59 машинно-тракторных станций. Промышленность региона должна была заниматься переработкой сельскохозяйственного сырья.
Планы по ее созданию появились еще в 1939 году. Идея заключалась в выделении из Челябинской области районов с преобладающей сельскохозяйственной специализацией, тяготеющих к Кургану. Этому предшествовали территориальные преобразования в 1920-1930-х годах, когда Уральская область была разделена, и восточная часть Челябинской области предназначалась для выделения в Курганскую область.
Однако этим планам помешали изменения во внешней политике и начало войны. Военные действия потребовали переориентации экономики на оборонную промышленность и привели к эвакуации населения и учреждений в Зауралье. В частности, в Курган были перебазированы высшие учебные заведения. В итоге, Курганская область объединила 32 района из Челябинской и четыре района из Омской области. Площадь планируемой Курганской области составляла 38 700 квадратных километров, что почти в два раза меньше современной территории. Новая область должна была стать сельскохозяйственным регионом с развитой переработкой сельхозсырья.
Крупнейшим предприятием был Курганский мясокомбинат. В регионе работали Курганский завод хромовых кож, Шадринская льноткацкая фабрика и Курганская музыкальная фабрика. Производств тяжелой индустрии всего два небольших — Курганский завод продмашин и Шадринский моторемонтный. В 1939 году Курганский мясокомбинат был главным предприятием региона, производя более четверти всей местной пищевой продукции, включая шесть миллионов банок консервов. Одной из главных проблем было отсутствие дорог с твердым покрытием.
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