МЧС предложило проиндексировать материальную помощь гражданам при ЧС

МЧС России разработало проекты постановлений Правительства РФ, которые предусматривают индексацию в 2025 году единовременных материальных и финансовых помощей гражданам, потерявшим имущество первой необходимости. Также планируется увеличить сумму единовременных пособий, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«В этом году мы предлагаем проиндексировать размеры этих выплат на 9,5% с учетом уровня инфляции (потребительских цен)», — заявил глава МЧС РФ. По его словам, в прошлом году, единовременная помощь составляла 15 тысяч рублей, по 75 тысяч платили при частичной утрате имущества, и по 150 тысяч при полной. Выплаты родственникам погибших составляли 1,5 млн рублей, также от 300 до 600 тысяч — за вред здоровью.
В случае одобрения правительством РФ, новые размеры выплат будут применяться начиная с 1 апреля 2025 года. Планируется, что индексация будет проводиться ежегодно.
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