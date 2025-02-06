В России объявят год инженера

Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в стране Года инженера. Об этом он заявил во время заседания Совета по науке и образованию.
«Надо подумать, хорошая идея. В некоторых странах к уважаемым людям приставочку все время используют: не господин, а инженер...» — сказал Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что это является еще одним свидетельством уважения к сфере деятельности, которой посвящает себя человек, а также подтверждает значимость этой области.
В ходе видеоконференции, проведенной Владимиром Путиным, состоялось заседание Совета по науке и образованию. Основной темой обсуждения стали вопросы подготовки инженерных кадров для ключевых направлений научно-технологического прогресса.
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