В России объявят год инженера

Путин одобрил идею объявить один из предстоящих годов в России Годом инженера
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Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею объявить в России в ближайшее время Год инженера
Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею объявить в России в ближайшее время Год инженера Фото:

Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в стране Года инженера. Об этом он заявил во время заседания Совета по науке и образованию.

«Надо подумать, хорошая идея. В некоторых странах к уважаемым людям приставочку все время используют: не господин, а инженер...» — сказал Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что это является еще одним свидетельством уважения к сфере деятельности, которой посвящает себя человек, а также подтверждает значимость этой области.

В ходе видеоконференции, проведенной Владимиром Путиным, состоялось заседание Совета по науке и образованию. Основной темой обсуждения стали вопросы подготовки инженерных кадров для ключевых направлений научно-технологического прогресса.

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Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в стране Года инженера. Об этом он заявил во время заседания Совета по науке и образованию. «Надо подумать, хорошая идея. В некоторых странах к уважаемым людям приставочку все время используют: не господин, а инженер...» — сказал Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Президент подчеркнул, что это является еще одним свидетельством уважения к сфере деятельности, которой посвящает себя человек, а также подтверждает значимость этой области. В ходе видеоконференции, проведенной Владимиром Путиным, состоялось заседание Совета по науке и образованию. Основной темой обсуждения стали вопросы подготовки инженерных кадров для ключевых направлений научно-технологического прогресса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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