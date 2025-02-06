06 февраля 2025

В Россию вернулись 10% релокантов

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Больше половины уехавших (64%) остались в той же стране, в которую изначально релоцировались
Больше половины уехавших (64%) остались в той же стране, в которую изначально релоцировались Фото:

Около 10% релокантов 2022–2023 годов вернулись в Россию. Об свидетельствуют данные опроса Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

«Около 10% релокантов 2022–2023 годов вернулись в Россию. Более четверти вернувшихся в Россию респондентов (26,7% опрошенных) меняли зарубежную страну проживания во время эмиграции, следует из результатов исследования», — сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса. Исследование показывает, что больше половины (64%) уехавших остались в той же стране, куда изначально переехали. Еще 26% участников опроса меняли страну пребывания более одного раза и продолжали жить за границей на момент проведения опроса.

Онлайн-опрос был проведен в феврале-марте 2024 года. В нем приняли участие 3459 человек. Все они покинули Россию в 2022-2023 годах после начала спецоперации на Украине и проживали за границей не менее трех месяцев подряд.

Ранее URA.RU сообщало, что более 20 тысяч жителей Латвии интересуются возможностью переезда в Россию. Временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин отметил резкий рост числа обращений за консультациями по переселению, особенно по программе для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. 

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Около 10% релокантов 2022–2023 годов вернулись в Россию. Об свидетельствуют данные опроса Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. «Около 10% релокантов 2022–2023 годов вернулись в Россию. Более четверти вернувшихся в Россию респондентов (26,7% опрошенных) меняли зарубежную страну проживания во время эмиграции, следует из результатов исследования», — сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса. Исследование показывает, что больше половины (64%) уехавших остались в той же стране, куда изначально переехали. Еще 26% участников опроса меняли страну пребывания более одного раза и продолжали жить за границей на момент проведения опроса. Онлайн-опрос был проведен в феврале-марте 2024 года. В нем приняли участие 3459 человек. Все они покинули Россию в 2022-2023 годах после начала спецоперации на Украине и проживали за границей не менее трех месяцев подряд. Ранее URA.RU сообщало, что более 20 тысяч жителей Латвии интересуются возможностью переезда в Россию. Временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин отметил резкий рост числа обращений за консультациями по переселению, особенно по программе для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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