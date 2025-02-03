Более 20 тысяч латвийцев хотят переехать в Россию

Более 20 тысяч жителей Латвии изучают информацию о способах переселения в Россию. Об этом рассказал временный поверенный в делах Российской Федерации в Латвии Дмитрий Касаткин.
«В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, которые реализует посольство совместно с представительством МВД России в Риге. Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций», — отметил Касаткин в беседе с РИА Новости.
Касаткин сообщил, что еще несколько лет назад спрос составлял лишь несколько тысяч случаев. Дипломат также отметил, что значительный интерес латвийцы проявляют к возможности переезда в Россию по указу, касающемуся иностранцев, разделяющих традиционные ценности.
С момента начала конфликта между Россией и Украиной в рамках репатриации в Израиль вернулись 95 тысяч человек из России. Такие данные привело министерство алии и интеграции Израиля. Посол страны в РФ Симона Гальперин уточнила, что релоцировавшиеся нередко потом возвращаются на родину. Это происходит после завершения процедуры оформления гражданства, сообщает телеканал 360.
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