Reuters: Трамп сократит штат USAID

Штат американского Агентства по международному развитию (USAID) будет сокращен с порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру до менее 300 специалистов. Такое решение приняла администрация президента США Дональда Трампа, передают источник, знакомые с правительственными планами.
«Только 294 сотрудника смогут сохранить свои рабочие места в USAID», — цитирует собственные источники Reuters. Таким образом кадровая численность агентства снизится почти на 97%.
Ранее в США набросились на USAID из-за запрета на поставку военной помощи Украине. Выяснилось, что некоторые сотрудники компании нарушили ограничение.
До этого Сенат Штатов заподозрил Трампа в желании содействовать РФ в урегулировании украинского конфликта из-за его решения заморозить помощь иностранным государствам по линии USAID, напоминает «Национальная служба новостей». Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь зарубежным партнерам, даже после ликвидации агентства, пишет RT
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