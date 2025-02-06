В США набросились на USAID за нарушение запрета на поставки военной помощи

Некоторые сотрудники Агентства по международному развитию (USAID) нарушили запрет на финансирование программ отправки военной помощи Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что деньги, вложенные чиновниками в программы, являются финансовыми средствами налогоплательщиков, которые нужно тратить с умом.
«Это не благотворительность. Это не частные средства. Это деньги американских налогоплательщиков, и мы обязаны тратить их с умом», — заявил Рубио во время пресс-конференции с президентом Гватемалы Бернардо Аревало. Заявления с мероприятия размещены на сайте Госдепа.
В своем выступлении Рубио подчеркнул, что введение временного запрета на оказание иностранной помощи не предполагает полное ее прекращение. По его словам, цель временного запрета состоит в переосмыслении подходов к поддержке Украины таким образом, чтобы они соответствовали национальным интересам США.
USAID — это независимое агентство в структуре американского правительства, которое занимается предоставлением гуманитарной и экономической помощи другим странам. Президент США Дональд Трамп ранее приостановил на 90 дней все инициативы USAID. 3 февраля он назначил Марко Рубио временным администратором USAID, передает «Национальная служба новостей».
Ранее администрация Белого дома раскритиковала USAID за то, что оно использовало бюджетные средства, не соответствуя намеченным целям США. Так, агентство финансировало проекты и организации, имеющие связи с террористическими группировками. Также оно выделяло помощь афганскому сельскому хозяйству. По мнению представителей Белого дома, последнее может способствовать производству героина.
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