ФАС проверит рост цен на пластиковую упаковку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на увеличение цен на полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и БОПЭТ-пленку, используемые для упаковки. В связи с этим ведомство попросило объяснения о причинах изменений цен и структуре себестоимости у крупных производителей. Об этом сообщает «Коммерсант».
«За последний год стоимость ПЭТФ возросла до 28% из-за дефицита этого полимера. ФАС запросила объяснения о причинах изменений цен и структуре себестоимости у крупных производителей, включая „Экопэт“, СИБУР и ГК „Титан“. Компании должны представить свои ответы до 10 февраля», — пишет газета «Коммерсант».
В ответ на ситуацию производители предлагают альтернативные материалы, а аналитики ожидают дальнейшего роста цен. Потребители уже заметили подорожание полимеров, о чем Союз переработчиков пластмасс написал в письме премьеру Михаилу Мишустину. Они утверждали, что внутренние цены значительно превышают экспортные и предложили выравнивание, однако правительство не поддержало эти инициативы.
С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на производство разноцветных бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Теперь производители будут использовать лишь пять цветов бутылок, которые легко сортируются и имеют типологическое назначение — голубой, белый, зеленый, коричневый цвета и бесцветные.
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