В России запрещают три вида пластика: от чего это убережет россиян

Химик Кузин: запрет пластика в перспективе повысит уровень здоровья населения

22 октября 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

С 1 сентября 2025 года в России будет запрещено производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). К 2030 году список планируют пополнить еще на 17 позиций. С чем связан запрет на эти виды пластика, и чем они были опасны, URA.RU рассказал доцент, кандидат технических наук Евгений Кузин. Какие виды ПЭТ запретят в России: ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности, за исключением голубых, белых, зеленых, коричневых и бесцветных бутылок;

многослойных ПЭТ-бутылок;

ПЭТ-упаковки с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки. В России предлагают запретить цветные пластиковые бутылки Назревшая мера Ограничение этих видов пластика вводится в экологических целях, поскольку именно они были наиболее сложными в переработке, отметил доцент, кандидат технических наук Евгений Кузин. Поэтому главная цель инициативы — облегчить процессы переработки и уменьшить число захораниваемых отходов. Теперь производители будут использовать пять цветов бутылок, которые легко сортируются и имеют типологическое назначение — голубой, белый, зеленый, коричневый цвета и бесцветные. «Ядовитые окрасы розовых, голубых, зеленых или фиолетовых оттенков имели маркетинговое значение, нежели прикладное. Когда мы имеем дело с комплексным продуктом, когда, например, пайка бутылки сделана из несколько видов пластика, крышка — из одного, этикетка — из второго, сама бутылка из разноцветного пластика, плюс клей, получить из нее хороший вторичный полимерный продукт достаточно проблематично. Поэтому, если вы сдадите какую-нибудь ядовито оранжевую бутылку в отдельный контейнер, маловероятно, что из нее сделают вторичный продукт. Все это в больших количествах захоранивается сегодня на полигонах», — пояснил химик. Под запрет также, помимо цветных бутылок, попали полиэтиленовые упаковки — к ним относятся контейнеры для питания, которые сегодня используют большинство доставок продуктов. При производстве данных упаковок используются два вида пластика с разными свойствами, температурами и т. д. Это делает невозможным их дальнейшую переработку, объясняет Кузин. Россия без пластика: названы сроки запрета трех видов одноразовых изделий Третий вид пластика, который перестанут производить в России, — ПВХ-пленки, которые клеят на бутылки. «Когда только зарождалась система переработки, не только на территории нашей страны, но и в целом, эти этикетки стали большой проблемой. Дело в том, что они сажаются на клей, который отмыть от пластика очень сложно. Более того, при сжигании ПВХ образуются токсичные компоненты. Для безопасного функционирования мусороперерабатывающих заводов сжигание ПВХ должно быть строго запрещено. Сегодня решили заменить его на более бюджетные, качественные, безопасные с точки зрения экологии аналоги», — добавил собеседник. Запрет этих видов пластика позволит повысить качество вторичного использования отходов, облегчить жизнь переработчикам, позволит получить более качественный вторичный продукт, даст природоохранный эффект, заверил химик. Как следствие — вырастет уровень здоровья населения. Однако чтобы мера дала нужный эффект, должны пройти многие годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). К 2030 году список планируют пополнить еще на 17 позиций. С чем связан запрет на эти виды пластика, и чем они были опасны, URA.RU рассказал доцент, кандидат технических наук Евгений Кузин. Ограничение этих видов пластика вводится в экологических целях, поскольку именно они были наиболее сложными в переработке, отметил доцент, кандидат технических наук Евгений Кузин. Поэтому главная цель инициативы — облегчить процессы переработки и уменьшить число захораниваемых отходов. Теперь производители будут использовать пять цветов бутылок, которые легко сортируются и имеют типологическое назначение — голубой, белый, зеленый, коричневый цвета и бесцветные. «Ядовитые окрасы розовых, голубых, зеленых или фиолетовых оттенков имели маркетинговое значение, нежели прикладное. Когда мы имеем дело с комплексным продуктом, когда, например, пайка бутылки сделана из несколько видов пластика, крышка — из одного, этикетка — из второго, сама бутылка из разноцветного пластика, плюс клей, получить из нее хороший вторичный полимерный продукт достаточно проблематично. Поэтому, если вы сдадите какую-нибудь ядовито оранжевую бутылку в отдельный контейнер, маловероятно, что из нее сделают вторичный продукт. Все это в больших количествах захоранивается сегодня на полигонах», — пояснил химик. Под запрет также, помимо цветных бутылок, попали полиэтиленовые упаковки — к ним относятся контейнеры для питания, которые сегодня используют большинство доставок продуктов. При производстве данных упаковок используются два вида пластика с разными свойствами, температурами и т. д. Это делает невозможным их дальнейшую переработку, объясняет Кузин. Третий вид пластика, который перестанут производить в России, — ПВХ-пленки, которые клеят на бутылки. «Когда только зарождалась система переработки, не только на территории нашей страны, но и в целом, эти этикетки стали большой проблемой. Дело в том, что они сажаются на клей, который отмыть от пластика очень сложно. Более того, при сжигании ПВХ образуются токсичные компоненты. Для безопасного функционирования мусороперерабатывающих заводов сжигание ПВХ должно быть строго запрещено. Сегодня решили заменить его на более бюджетные, качественные, безопасные с точки зрения экологии аналоги», — добавил собеседник. Запрет этих видов пластика позволит повысить качество вторичного использования отходов, облегчить жизнь переработчикам, позволит получить более качественный вторичный продукт, даст природоохранный эффект, заверил химик. Как следствие — вырастет уровень здоровья населения. Однако чтобы мера дала нужный эффект, должны пройти многие годы.