Офицер МЧС России погиб вместе с вице-губернатором Приморья в зоне СВО

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Офицер МЧС России погиб с экс-командиром «Тигра» в Курской области
Офицер МЧС России погиб с экс-командиром «Тигра» в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Офицер МЧС РФ Александр Иваровский погиб вместе с экс-командиром добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым. Они вместе выполняли боевые задачи в зоне СВО в Курской области, сообщили в МЧС России.

«МЧС России скорбит о гибели Александра Иваровского», — написали в официальном telegram-канале МЧС России. Сообщается, что офицер погиб 2 февраля при обследовании маршрута от села Новоивановка к поселку Никольский в Курской области. Иваровский добровольно вступил в отряд «Тигр» и принимал участие в спецоперации с сентября 2023 года.

С 2001 по 2004 годы участвовал в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Награжден знаками «За службу на Кавказе», «За верность долгу», «Участник боевых действий» и медалью «За воинскую доблесть».

Ранее стало известно, что 2 февраля, при возвращении с боевого задания, погиб бывший командир «Тигра» Сергей Ефремов. Он был первым командиром этого добровольческого отряда с июня 2022 года. В августе вице-губернатор Приморья возглавил дополнительное формирование и направился с бойцами «Тигра» в Курскую область для освобождения региона от ВСУ, пишет RT.

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Офицер МЧС РФ Александр Иваровский погиб вместе с экс-командиром добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым. Они вместе выполняли боевые задачи в зоне СВО в Курской области, сообщили в МЧС России. «МЧС России скорбит о гибели Александра Иваровского», — написали в официальном telegram-канале МЧС России. Сообщается, что офицер погиб 2 февраля при обследовании маршрута от села Новоивановка к поселку Никольский в Курской области. Иваровский добровольно вступил в отряд «Тигр» и принимал участие в спецоперации с сентября 2023 года. С 2001 по 2004 годы участвовал в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Награжден знаками «За службу на Кавказе», «За верность долгу», «Участник боевых действий» и медалью «За воинскую доблесть». Ранее стало известно, что 2 февраля, при возвращении с боевого задания, погиб бывший командир «Тигра» Сергей Ефремов. Он был первым командиром этого добровольческого отряда с июня 2022 года. В августе вице-губернатор Приморья возглавил дополнительное формирование и направился с бойцами «Тигра» в Курскую область для освобождения региона от ВСУ, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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