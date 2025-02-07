«Единая Россия» передала в зону СВО дроны и роботов

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«Единая Россия» передала группировке «Центр» БПЛА, роботизированные системы и усилители сигнала
«Единая Россия» передала группировке «Центр» БПЛА, роботизированные системы и усилители сигнала Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев передал группировке ВС РФ «Центр» ночные и дневные БПЛА, усилители сигнала и наземные роботизированные платформы для доставки боекомплектов. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Секретарь Генсовета „Единой России“ Владимир Якушев, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев передали военнослужащим группировки войск „Центр“ ночные и дневные беспилотные летательные аппараты коптерного типа, усилители сигнала, наземные роботизированные платформы, которые можно использовать для доставки боекомплекта на линию боевого соприкосновения», — говорится на сайте «Единой России». Отмечается, что Якушев, Сидякин и Макиев также обсудили дальнейшую помощь с начальником штаба «Центра» Денисом Ляминым.

Ранее «Единая Россия» в сотрудничестве с фондом «Наша Правда» создала Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), который включает в себя более 100 представителей малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве БПЛА и связанных технологий. На XXII Съезде партии этот Центр продемонстрировал более 50 флагманских разработок своих резидентов. Среди них — дроны различных типов, системы связи, радиоэлектронной борьбы и разведки.

В декабре 2024 года был запущен военный маркетплейс при поддержке «Единой России», ЦБСТ и банка ПСБ. Он дает возможность военнослужащим приобретать необходимые комплектующие для БПЛА прямо в зоне СВО.

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Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев передал группировке ВС РФ «Центр» ночные и дневные БПЛА, усилители сигнала и наземные роботизированные платформы для доставки боекомплектов. Об этом сообщила пресс-служба партии. «Секретарь Генсовета „Единой России“ Владимир Якушев, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев передали военнослужащим группировки войск „Центр“ ночные и дневные беспилотные летательные аппараты коптерного типа, усилители сигнала, наземные роботизированные платформы, которые можно использовать для доставки боекомплекта на линию боевого соприкосновения», — говорится на сайте «Единой России». Отмечается, что Якушев, Сидякин и Макиев также обсудили дальнейшую помощь с начальником штаба «Центра» Денисом Ляминым. Ранее «Единая Россия» в сотрудничестве с фондом «Наша Правда» создала Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), который включает в себя более 100 представителей малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве БПЛА и связанных технологий. На XXII Съезде партии этот Центр продемонстрировал более 50 флагманских разработок своих резидентов. Среди них — дроны различных типов, системы связи, радиоэлектронной борьбы и разведки. В декабре 2024 года был запущен военный маркетплейс при поддержке «Единой России», ЦБСТ и банка ПСБ. Он дает возможность военнослужащим приобретать необходимые комплектующие для БПЛА прямо в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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