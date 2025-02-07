Университет подал в суд на студентку, которая отказалась ехать в Мариуполь

Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет обратился в Петроградский суд Санкт-Петербурга с иском к Валерии и Вячеславу Гуйва. Студентка не захотела ехать по целевому договору в Мариуполь. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Истец просил взыскать с ответчиков задолженность по возврату бюджетных средств, выплаченных в качестве мер социальной поддержки, в размере 168 500 рублей, штраф в размере 337 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами по договору об образовании в размере 45 241.71 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 707.42 рублей, почтовые расходы в размере 1 000 рублей», — сообщила Объединенная пресс-служба судов в официальном telegram-канале.
Основанием для иска послужило нарушение условий договора о целевом обучении, заключенного между университетом и Валерией Гуйва. Согласно договору, Гуйва обязывалась после окончания учебы трудоустроиться в филиалах ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России и отработать не менее трех лет. Однако обязательства по трудоустройству не были исполнены, что послужило основанием для предъявления иска. Со стороны защиты было заявлено, что университет не предоставил доказательств о наличии вакантных мест для трудоустройства Гуйвы, а также предложил ей работу в Мариуполе, который находится в зоне боевых действий, что создает угрозу для жизни и здоровья.
Суд не нашел оснований для освобождения ответчика от договорных обязательств, так как Гуйва фактически получила образование и социальную поддержку от университета. Также суд отметил, что не было доказано наличие уважительных причин для неисполнения договорных обязательств по трудоустройству. В результате суд принял решение в пользу истца, взыскав с Валерии и Вячеслава Гуйва задолженность по возврату бюджетных средств, штраф, а также судебные издержки.
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