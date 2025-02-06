06 февраля 2025

В ХМАО обвиняемая в доведении медсестры до самоубийства выступила с последним словом в суде

В ХМАО подсудимая по делу о доведении медсестры до самоубийства отрицает вину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемая в доведении до самоубийства коллеги старшая медсестра выступила с последним словом в суде
Обвиняемая в доведении до самоубийства коллеги старшая медсестра выступила с последним словом в суде Фото:

В Сургутском городском суде (ХМАО) бывшая старшая медсестра травмцентра заявила о том, что хорошо относилась к погибшей Аяжан Ташмагамбетовой и никогда не желала ей зла. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

«Я искренне заявляю, что противоправных действий в отношении Аяжан не совершала. Я к ней относилась, честно, по-человечески. Я ценила ее как хорошего сотрудника, уважала ее как человека. И сопереживала ей как женщине. Я никогда ее не обижала», — сказала подсудимая. Это, по ее словам, подтвердили и бывшие коллеги на судебных заседаниях.

Ранее агентство писало, что в суд Сургута не явилась обвиняемая в доведении медсестры до самоубийства Ольга Матвийчук. Рассмотрение дела было решено отложить.

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В Сургутском городском суде (ХМАО) бывшая старшая медсестра травмцентра заявила о том, что хорошо относилась к погибшей Аяжан Ташмагамбетовой и никогда не желала ей зла. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «Я искренне заявляю, что противоправных действий в отношении Аяжан не совершала. Я к ней относилась, честно, по-человечески. Я ценила ее как хорошего сотрудника, уважала ее как человека. И сопереживала ей как женщине. Я никогда ее не обижала», — сказала подсудимая. Это, по ее словам, подтвердили и бывшие коллеги на судебных заседаниях. Ранее агентство писало, что в суд Сургута не явилась обвиняемая в доведении медсестры до самоубийства Ольга Матвийчук. Рассмотрение дела было решено отложить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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