В ХМАО обвиняемая в доведении медсестры до самоубийства выступила с последним словом в суде

В Сургутском городском суде (ХМАО) бывшая старшая медсестра травмцентра заявила о том, что хорошо относилась к погибшей Аяжан Ташмагамбетовой и никогда не желала ей зла. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«Я искренне заявляю, что противоправных действий в отношении Аяжан не совершала. Я к ней относилась, честно, по-человечески. Я ценила ее как хорошего сотрудника, уважала ее как человека. И сопереживала ей как женщине. Я никогда ее не обижала», — сказала подсудимая. Это, по ее словам, подтвердили и бывшие коллеги на судебных заседаниях.
Ранее агентство писало, что в суд Сургута не явилась обвиняемая в доведении медсестры до самоубийства Ольга Матвийчук. Рассмотрение дела было решено отложить.
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