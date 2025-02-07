Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинения

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Внучке застреленного экс-мэра Самары предъявили обвинения в убийстве
Внучке застреленного экс-мэра Самары предъявили обвинения в убийстве Фото:

Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которую ранее подозревали в расправе над ним и его супругой, предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. Об этом сообщили в СК РФ.

«В Самаре предъявлено обвинение внучке бывшего мэра города в двойном убийстве», — сообщили представители Следственного комитета в telegram-канале ведомства. Утверждается, что обвиняемая совершила преступление в квартире своих бабушки и дедушки на почве неприязненных отношений.

По версии следствия, девушка находясь в квартире своих бабушки и дедушки, на почве «возникших неприязненных отношений, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел». Дополнительно установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи для уничтожения следов преступления.

В среду, 5 февраля, поступила информация, что в Самарской области, застрелили экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью. Подозрения легли на их внучку Екатерину.

Следствие также выявило, что подозреваемая тщательно готовилась к совершению убийства. Она приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Подозреваемая не работала, и потерпевшие финансово поддерживали ее, предоставляя жилье в центре города.

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Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которую ранее подозревали в расправе над ним и его супругой, предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. Об этом сообщили в СК РФ. «В Самаре предъявлено обвинение внучке бывшего мэра города в двойном убийстве», — сообщили представители Следственного комитета в telegram-канале ведомства. Утверждается, что обвиняемая совершила преступление в квартире своих бабушки и дедушки на почве неприязненных отношений. По версии следствия, девушка находясь в квартире своих бабушки и дедушки, на почве «возникших неприязненных отношений, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел». Дополнительно установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи для уничтожения следов преступления. В среду, 5 февраля, поступила информация, что в Самарской области, застрелили экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью. Подозрения легли на их внучку Екатерину. Следствие также выявило, что подозреваемая тщательно готовилась к совершению убийства. Она приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Подозреваемая не работала, и потерпевшие финансово поддерживали ее, предоставляя жилье в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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