СК: внучка экс-мэра Самары тщательно готовилась к его убийству

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В Самаре продолжаются следственные действия по уголовному делу об убийстве бывшего мэра и его жены
В Самаре продолжаются следственные действия по уголовному делу об убийстве бывшего мэра и его жены Фото:

Подозреваемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова, а так же его супруги Натальи — их внучка Екатерина, тщательно готовилась к преступлению. По данным следователей, чтобы скрыть убийство, она заранее купила химические средства и пластиковые емкости. 

«По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления», — говорится в сообщении СК России. Оно опубликовано в официальном telegram-канале. 

Там же сказано, что в квартире внучки убитых экс-мэра и его супруги найдены мобильные телефоны и документы жертв. Отмечается, что она успела продать их ювелирные украшения и автомобиль. 

В среду, 5 февраля стало известно, что в Самарской области были застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов, а также его жена Наталья. В убийстве подозревают внучку жертв Екатерину.

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Подозреваемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова, а так же его супруги Натальи — их внучка Екатерина, тщательно готовилась к преступлению. По данным следователей, чтобы скрыть убийство, она заранее купила химические средства и пластиковые емкости.  «По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления», — говорится в сообщении СК России. Оно опубликовано в официальном telegram-канале.  Там же сказано, что в квартире внучки убитых экс-мэра и его супруги найдены мобильные телефоны и документы жертв. Отмечается, что она успела продать их ювелирные украшения и автомобиль.  В среду, 5 февраля стало известно, что в Самарской области были застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов, а также его жена Наталья. В убийстве подозревают внучку жертв Екатерину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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