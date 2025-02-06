СК: внучка экс-мэра Самары тщательно готовилась к его убийству

Подозреваемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова, а так же его супруги Натальи — их внучка Екатерина, тщательно готовилась к преступлению. По данным следователей, чтобы скрыть убийство, она заранее купила химические средства и пластиковые емкости.
«По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления», — говорится в сообщении СК России. Оно опубликовано в официальном telegram-канале.
Там же сказано, что в квартире внучки убитых экс-мэра и его супруги найдены мобильные телефоны и документы жертв. Отмечается, что она успела продать их ювелирные украшения и автомобиль.
В среду, 5 февраля стало известно, что в Самарской области были застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов, а также его жена Наталья. В убийстве подозревают внучку жертв Екатерину.
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