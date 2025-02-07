В Пермском крае умер протоиерей Вячеслав Шушаков

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Священнослужителю было 74 года
Священнослужителю было 74 года Фото:

Соликамская епархия Пермского края сообщила о кончине протоиерея Вячеслава Шишакова, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Кизеле. Он ушел из жизни 6 февраля на 75-м году.

«Вячеслав Шушаков окончил Московскую духовную семинарию в 1981 году. В 2000 году начал служение в Свято-Никольском храме Кизела», — сообщается на сайте Приход.ру. За вклад в развитие Церкви он был удостоен ордена Сергия Радонежского III степени. В 2014 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Кизела.

Отец Вячеслав вместе с супругой Надеждой Леонидовной воспитал пятерых детей. В июле 2022 года глава города Кизела Андрей Родыгин вручил протоиерею Вячеславу и матушке Надежде Шишаковым медаль «За любовь и верность».

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Соликамская епархия Пермского края сообщила о кончине протоиерея Вячеслава Шишакова, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Кизеле. Он ушел из жизни 6 февраля на 75-м году. «Вячеслав Шушаков окончил Московскую духовную семинарию в 1981 году. В 2000 году начал служение в Свято-Никольском храме Кизела», — сообщается на сайте Приход.ру. За вклад в развитие Церкви он был удостоен ордена Сергия Радонежского III степени. В 2014 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Кизела. Отец Вячеслав вместе с супругой Надеждой Леонидовной воспитал пятерых детей. В июле 2022 года глава города Кизела Андрей Родыгин вручил протоиерею Вячеславу и матушке Надежде Шишаковым медаль «За любовь и верность».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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