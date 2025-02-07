В Пермском крае умер протоиерей Вячеслав Шушаков

Соликамская епархия Пермского края сообщила о кончине протоиерея Вячеслава Шишакова, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Кизеле. Он ушел из жизни 6 февраля на 75-м году.
«Вячеслав Шушаков окончил Московскую духовную семинарию в 1981 году. В 2000 году начал служение в Свято-Никольском храме Кизела», — сообщается на сайте Приход.ру. За вклад в развитие Церкви он был удостоен ордена Сергия Радонежского III степени. В 2014 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Кизела.
Отец Вячеслав вместе с супругой Надеждой Леонидовной воспитал пятерых детей. В июле 2022 года глава города Кизела Андрей Родыгин вручил протоиерею Вячеславу и матушке Надежде Шишаковым медаль «За любовь и верность».
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